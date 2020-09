Governo contrata consultoria paulista para auditar folha de pagamento do Acre

A Federação Nacional dos Servidores da Previdência Social (FENASPS) decretou greve em todo território nacional, com objetivo de evitar a reabertura das agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) durante a pandemia da Covid-19.

A Federação orienta que os servidores permaneçam trabalhando em home office.

A retomada do atendimento presencial do INSS está prevista para acontecer no dia 14 de setembro. O atendimento presencial foi suspenso em março devido a pandemia do novo coronavírus. Desde então, os atendimentos estão sendo realizados através do aplicativo Meu INSS e do telefone 135. (FSP)