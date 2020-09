Governo contrata consultoria paulista para auditar folha de pagamento do Acre

Mesmo ainda em momento de bastante cuidado, a saúde na região de Cruzeiro do Sul tem registrado queda no índice de internações por Covid-19. A redução do número vem sendo acompanhada já alguns dias no Hospital de Campanha do Juruá.

O diretor técnico da instituição, Marcos Lima, relata: “Os números de internações causadas pelo coronavírus estão baixando cada dia mais. Nesta quinta-feira, 10, temos 21 pacientes internados no hospital de campanha e nenhum paciente na UTI-Covid. Infelizmente tivemos um óbito registrado nas últimas 24 horas”.

A estrutura do hospital de campanha continuará montada no pós-pandemia, além dos implementos: “Teremos mais 90 leitos, incluindo os destinados à enfermaria, à unidade de terapia intensiva (UTI) e semi-intensiva, e também uma usina de oxigênio, que permanecerá instalada no hospital de Cruzeiro do Sul”, diz Lima.