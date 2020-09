Galvez vence Rio Branco e é campeão acreano pela 1ª vez

Depois de duas temporadas ficando com o vice-campeonato, enfim chegou a vez do Galvez soltar o grito de campeão. O primeiro da história do clube no futebol profissional do Acre. Com uma atuação de gala do atacante Daniego, um dos artilheiros do estadual, autor de um gol e uma assistência, o Imperador venceu o Rio Branco-AC por 2 a 0, na noite deste sábado (12), na Arena Acreana, na capital, na decisão do segundo turno do Campeonato Acreano, e como já havia vencido o primeiro turno, garantiu o título inédito da competição. Os dos gols do jogo foram marcados no segundo tempo. Daniego abriu o placar com um chutaço no ângulo, aos sete minutos. Aos 30, o camisa 9 fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Índio fechar o marcador.

CAMPANHA DO CAMPEÃO

O Galvez encerra o Campeonato Acreano 2020 com oito vitórias, um empate e três derrotas, 37 gols marcados e 11 sofridos. Com a vitória sobre o Estrelão, o Imperador ainda ficou com a primeira colocação geral com 25 pontos, contra 24 de Atlético-AC e Rio Branco-AC.

RELACIONADAS

SEM CALENDÁRIO NACIONAL

O Rio Branco-AC precisava apenas empatar para garantir a segunda vaga do Acre nas competições nacionais da próxima temporada – Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Brasileiro da Série D. Como foi derrotado, o Estrelão não vai jogar nem a Copa do Brasil e nem Copa Verde. Caso não consiga o acesso à Serie C através da Série D deste ano, o clube só terá o Campeonato Acreano para disputar em 2021. O Atlético-AC foi beneficiado pela vitória do Galvez e será o segundo representante do futebol acreano nas competições nacionais do próximo ano.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

As duas equipes voltam às atenções para o Campeonato Brasileiro da Série D. Ambas estão no grupo 1, ao lado de Atlético-AC, Bragantino-PA, Fast-AM, Independente-PA e Vilhenense-RO e jogam em casa na estreia. O Rio Branco-AC entra em campo no dia 19 de setembro, contra o Independente-PA. O Galvez joga no dia seguinte, contra o Fast-AM. As partidas estão marcadas para a Arena Acreana, às 19h (do Acre).

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com o Rio Branco-AC tomando a iniciativa nos primeiros 10 minutos. Depois disso, o Estrelão diminui o ímpeto e o Galvez passou a equilibrar o jogo. Com muita dificuldade de criação das jogadas no campo de ataque, os times tentaram finalizar de meia distância, mas a pontaria não estava calibrada. Com poucas oportunidades para os dois lados, o empate sem gols permaneceu até o intervalo.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o clássico ficou aberto e Wandinho teve boa chance de abrir o placar para o Rio Branco-AC logo aos três minutos. O goleiro Miller saiu jogando errado com os pés, o camisa 7 recebeu dentro da área do Galvez, mas finalizou por cima do travessão. Aos seis, o Rio Branco-AC tem boa oportunidade em cobrança de falta para a área, mas Filipe cobra muito mal. Na saída para o ataque, o Galvez faz a bola chegar em Daniego, o camisa 9 domina fora da área, gira sobre a defesa e finaliza com força, no ângulo direito do goleiro Bruno, que se esticou, mas não conseguiu fazer a defesa. Golaço e 1 a 0 para o Imperador! Foi o nono gol de Daniego no estadual, artilheiro ao lado de Ciel, do Atlético-AC. O Estrelão sentiu o baque do gol sofrido e passou a errar mais. Quando conseguia passar do meio-campo, as jogadas acabavam sem incomodar o goleiro Miller, do Galvez. O Imperador, com a vantagem, só esperava o momento de matar o clássico. E ele apareceu aos 30 minutos. Com o Rio Branco-AC desestruturado em campo, Daniego fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Índio aparecer na entrada da pequena área e estufar a rede do Estrelão: 2 a 0. Depois disso, o Estrelão tentou, na base do desespero ainda diminuir o prejuízo, o Galvez administrou a vantagem e esperou o apito final para festejar o primeiro título da história do clube.