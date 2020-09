Confusão e votação “não combinada” marca escolha de Celestino como vice de Minoru pelo PSL

Uma confusão quase que generalizada tomou conta da Convenção do PSL na manhã deste sábado, 12, para definir o nome do candidato do partido que seria o vice de Minoru Kinpara e também a chapa de vereadores. O que era para ser um dia de festa foi marcada por troca de acusações e uma votação inesperada. A ideia era que Celestino Bento fosse aclamado como pré-candidato a vice, mas um grupo do partido descontente com o rumos da sigla forçou para que houvesse votação para escolha do indicado.

Nesse contexto, o nome do coronel Ulysses Araújo foi colocado para disputar a indicação com o presidente da Associação Comercial do Acre (ACISA), Celestino Bento. Os desdobramentos fizeram com que a convenção chegasse a ser suspensa por alguns minutos para que houvesse um “acordo de cavalheiros”.

Passado o tempo do diálogo, a executiva realizou a votação onde Ulysses foi o vencedor por 7 votos favoráveis contra 2 de Celestino, porém o militar renunciou a indicação para dar a vaga para o empresário.

Nos bastidores, ficou claro que dentro do PSL a escolha de Celestino não foi unânime, mas o acordo prevaleceu para que ele seja o vice do partido na chapa com Minoru. Ficou definido ainda que a sigla terá 28 candidatos a vereador na capital, que somados com os 26 candidatos a vereadores do PSDB, somam 54 pessoas nas ruas pedindo voto.

Ao final da contenda interna, Ulysses e Celestino posaram para fotos como se nada tivesse acontecido.