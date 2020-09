Condutor da BMW que atropelou Johnlliane dirigia a 151 km/h

Ranieri Nascimento de Souza, de 27 anos, foi morto com um tiro na cabeça na noite desta sexta-feira, 11. O crime aconteceu na rua Santa Rita, no bairro Santa Inês, região do segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Ranieri estava trafegando em sua bicicleta quando um homem não identificado se aproximou em uma motocicleta, abordou a vítima e, de posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro que atingiu Ranieri na cabeça. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local, Souza já se encontrava morto.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida os policiais colheram as características da moto e do criminoso, fizeram patrulhamento na região, mas autor do crime não foi preso. O caso será investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que o crime está relacionado a guerra entre facções.