Caixa abre cinco agências em Rio Branco, Brasiléia e Cruzeiro do Sul neste sábado (12)

O Partido Progressistas (PP), em nome da executiva nacional emitiu uma nota nesta sexta-feira (11) em defesa do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Nicolau Junior. A legenda se posicionou após o parlamentar ser alvo de busca durante operação da Polícia Federal. Em nota, o Progressistas, partido do chefe do Legislativo Acreano, reitera “a confiança no trabalho desempenhado pelo deputado”.

Nota de apoio ao deputado Nicolau Junior

O Partido Progressista do Acre manifesta e reitera a confiança no trabalho desempenhado pelo deputado estadual Nicolau Junior. Como cidadão e homem público, se disponibilizou a esclarecer fatos apontados como ilícitos, razão pela qual se coloca à inteira disposição das autoridades judiciárias para o que for necessário.

A população acreana reconhece o trabalho de Nicolau, um gestor que tem a vida dedicada ao serviço público e grande representante do povo no Legislativo Acreano.

O Progressistas apoia as instituições, reafirma seu compromisso com a defesa da Constituição e da democracia e acredita que no decorrer do andamento das investigações, ficará comprovada a probidade e sua honra preservada.

Rio Branco, AC, 11 de Setembro de 2020

Progressistas do Acre