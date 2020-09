PROS de Maria Antônia e Deda abandonam PP de Bocalom e PSD de Marfisa no altar

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS), que tem como mandatário o ex-prefeito de Rodrigues Alves, Deda Amorim, e como primeira-dama a deputada estadual Maria Antônia, resolveu deixar a aliança Progressistas/PSD no altar nos 48 minutos do segundo tempo, nos acréscimos.

Até quinta-feira, 10, por volta das 22h estava tudo certo para que o PROS estivesse no palanque junto com o PP e PSD na noite desta sexta-feira, 11, durante a convenção, mas após uma reunião e uma ligação telefônica mudou tudo. Nos bastidores, a informação que circula é que o casal Deda e Maria Antônia foram convencidos pelo governador Gladson Cameli a compor com Socorro Neri (PSB) em Rio Branco. Outro fator importante teria sido a articulação do ex-deputado federal César Messias que entrou em campo e foi responsável pelo “canto da sereia”.

O Senador Sérgio Petecão (PSD), que participou da Convenção, não disfarçou o descontentamento com relação a ausência de Deda e Maria Antônia, mas o congressista tem fé que até o dia do registro das chapas no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) tudo pode mudar.

Tentei falar com Deda por telefone. Ele afirmou que estava em Cruzeiro do Sul participando de uma reunião política e que não poderia falar no momento. O Espaço segue aberto caso o dirigente queira se manifestar.