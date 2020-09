Presidente da Acisa, Celestino Bento, é escolhido como vice na chapa com Minoru Kinpara

O presidente da Associação dos Supermercados do Acre, empresário Adem Araújo, abordou em entrevista concedida ao Gazeta Entrevista nesta sexta-feira, 11, o aumento nos preços de alguns itens alimentícios que compõem a cesta básica. De acordo com Adem, os elevados preços resultam da alta do dólar e da necessidade de exportações, porém, ressaltou que mesmo com os altos valores, não há perigo de os supermercados sofrerem com o desabastecimento de itens.

Ele pontuou que mesmo com o aumento dos preços dos itens da cesta básica, o acreano paga muito menos em relação a outros pontos do país. Ele disse que hoje o acreano paga R$ 22 reais no arroz e no Rio de Janeiro o preço chega em R$ 40. “O supermercado não é vilão. Os vilões são o câmbio, o aumento do consumo e principalmente as exportações com foco na China”, afirmou.

Ele afirmou que alta do dólar e o câmbio impossibilita que o arroz venha para o Brasil com um preço competitivo. “É por isso que estamos com o preço desse produto nas alturas”, pontuou. O empresário viu como positivo o governo federal ter decidido zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz, mas afirmou que essa medida não irá resultar numa baixa de preço do arroz por conta do dólar.

Em meio à alta do preço do arroz, Adem comentou a fala do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, que afirmou na última quarta-feira, 09, que a entidade deva promover uma campanha para que o brasileiro substitua o arroz por macarrão. “O macarrão é uma alternativa, mas para nós brasileiros, que temos o arroz como um dos principais alimentos, a gente não consegue sair totalmente”, afirmou.