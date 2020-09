O noivo perdeu o encanto ou a nova traiu o noivo?

Dirigentes do PCdoB, tendo a frente seu principal cardeal, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), devem ir hoje, pela manhã, em romaria à sede do PT, para anunciar que estão desfazendo uma aliança de duas décadas. Vão dizer que nesta eleição apoiarão a candidatura da prefeita Socorro Neri a mais um mandato. Esta decisão deve ser o golpe mais duro a ser sentido pela cúpula petista, depois da derrota que tirou a sigla do poder, porque os comunistas eram tidos como um aliado ideológico. Não sei qual o argumento a ser usado pelos comunistas para acabar a longa parceria. A impressão que pode passar é a de que o PCdoB se inebriou pelo poder. E não quer ficar longe. E cabe uma pergunta: se o Marcus Alexandre (PT) tivesse ganhado a eleição, aconteceria o divórcio? O certo é que, na política a ideologia pode acabar se revelando um mero detalhe. No fim deste longo noivado, é saber se: isso aconteceu porque o noivo (PT), perdeu o encanto do poder; ou se, a noiva (PCdoB), traiu o noivo (PT)?

VOZ DESOLADA

Liguei ontem para o presidente do PT, Cesário Braga, para saber sua opinião sobre o fim da aliança com os comunistas. Com uma voz desolada disse ao BLOG que, fala depois da reunião.

APARATO PODEROSO

Quem disputará a eleição com um maior aparato de alianças será a prefeita Socorro Neri, que terá lhe apoiando o PSB-PV-PODEMOS-PCdoB, e possivelmente o DEM e o SOLIDARIEDADE.

MÃOS AO ALTO

Quando você entra hoje num supermercardo para comprar o arroz e o feijão de cada dia, ou num açougue para comprar carne, já é de mãos ao alto, porque é o mesmo que ser assaltado. Não há argumento da equipe econômica do governo que convença que isso não é um assalto.

VIOLÊNCIA DESENFREADA

Falando em violência, aumentaram os registros de assaltos e execuções nas últimas semanas. A nova equipe da Segurança deve dar uma resposta urgente para uma população com medo.

FARINHA DO MESMO SACO

JORGE VIANA, Perpétua Almeida, Edvaldo Magalhães, Marcus Alexandre e Gladson passaram a última campanha se agredindo. E nesta campanha estarão abraçados e trocando juras de amor no mesmo palanque, na eleição a prefeito de Cruzeiro do Sul. A coerência afundou no Rio Juruá. Político é farinha do mesmo saco e banana do mesmo cacho. Quer prova melhor?

MAS TEM UM PARÁGRAFO

MAS TEM UM PARÁGRAFO nesta história: como MDB-PSD-PSDB foram buscar no PT, candidatos que integraram a sua cúpula, não há como os seus dirigentes atirar a primeira pedra no comportamento do Gladson Cameli apoiar a Socorro Neri, vice na chapa do PT.

GRANDE PERDEDOR

O senador Márcio Bittar (MDB) é o grande perdedor, em Cruzeiro do Sul, porque tinha garantido que o governador Gladson caminharia com o candidato Fagner Sales (MDB).

NEM UM POUCO

E NINGUÉM se admire se o senador Márcio Bittar (MDB) levar outra loba em Brasiléia.

ESQUEÇA TUDO O QUE DISSE

OS DEPUTADOS Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Lopes (PSB) foram os que mais atacaram e desgastaram o governador Gladson na Assembléia Legislativa. Pois bem, os três estarão no mesmo palanque na capital apoiando a candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB).

FICA A DÚVIDA

A DÚVIDA que fica para este BLOG é se os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Jenilson Lopes (PSB) renegaram a todas às agressões ao Gladson Cameli, ou se este gostou das agressões políticas e está pedindo bis. E ainda tem idiota que fica brigando por político.

FURIOSOS COM O CACIQUE

OS DIRIGENTES DO MDB estão furiosos com o assessor político do governo, Moisés Diniz, o Cacique. Atribuem a ele, ter tirado o PROGRESSISTAS da aliança com a candidata a prefeita do Jordão, Zeina (MDB), para levar o partido a formar numa coligação com o PCdoB.

O PROBLEMA É OUTRO

O FATO do ex-prefeito de Feijó, Francimar Fernandes (MDB), ter suas contas rejeitadas pela Câmara Municipal deve ser derrubado com facilidade na justiça: não foi nem notificado para apresentar defesa. O problema do Francimar é que PCdoB e PSDB disputam indicar seu vice.

BISPA DEVE LEVAR

ATÉ ONTEM o MDB não tinha definido o vice do deputado Roberto Duarte. Como tem maior tempo de televisão a tendência é que a indicação saia do PL da ex-deputada Antonia Lúcia.

TUDO CAMINHA

NO PSDB tudo caminha para que o vice na chapa do candidato Minoru Kinpara seja o presidente da Acisa, Celestino Oliveira (PSL). O PSDB falhou na montagem de um grande arco de alianças partidárias para apoiar o Minoru, e deverá ir para a disputa apenas com o PSL.

NANICOS UNIDOS

O CANDIDATO a prefeito da capital, Jarbas Soster (AVANTE), deu uma bola dentro, reuniu em torno do seu nome cinco partidos nanicos, que somadas as suas chapas para vereador, darão um total de 100 candidatos. São eles: Democrata Cristão, PATRIOTAS, PMB, PMN e AVANTE.

RECUSOU SER PUXADINHO

O MDB recusou ser puxadinho do PROGRESSISTAS, em Xapuri, e manteve ontem a candidatura de Carlos Venícius para a prefeitura. O MDB ganhará mais mostrando sua cara que numa vice.

VOZ DA EXPERIÊNCIA

COM 37 ANOS de mandatos o deputado federal Flaviano Melo (MDB) é uma voz que costumo ouvir nas campanhas para balizar comentários. O Velho Lobo diz que ainda vai levar vantagem o candidato que mais se comunicar direto com os moradores. Na sua visão, as outras ferramentas são importantes, mas nenhuma substituirá o contato direto com o eleitor.

SOBRE PESQUISAS

FLAVIANO MELO é taxativo que pesquisa não ganha eleição e serve só de peça de orientação nas campanhas para os candidatos. Um fato novo muda a tendência de uma eleição.

CONFUSÃO NA FRONTEIRA

EM BRASILÉIA, a confusão está formada. Até ontem, a ala rebelde do PROGRESSISTAS, que é majoritária mas não tem votos, queria apoiar a prefeita Fernanda Hassem (PT). Quem tem voto no partido é o vereador Joelso Pontes, que quer ser vice da candidata Leila Galvão (MDB).

SEM VICE ESCOLHIDO

POR CONTA DISSO a candidata a prefeita de Brasiléia, Leila Galvão (MDB), só deve definir hoje quem será o vice da sua chapa, e qual a aliança a ser montada em torno da sua candidatura.

TODO MUNDO QUER MANDAR

Este período de escolhas de candidaturas a prefeitos tem mostrado que o PROGRESSISTAS é um partido no qual ninguém sabe quem manda. Todo mundo dá ordem. O que colaborou para a desordem generalizada foi o fato da presidente da sigla, senadora Mailza Gomes, estar cumprindo fase pós-parto, e não ter como se ausentar de Brasília.

MAIS DISTANTE

NÃO CONSIGO VER outro horizonte que não seja o MDB terminar esta eleição, ainda mais afastado do que se encontra do governador Gladson Cameli. Os seus principais dirigentes argumentam com justa razão que, não há um motivo que aproxime o partido do governo.

NADA NO GOVERNO

MESMO SENDO o maior partido da aliança que elegeu o Gladson, o MDB nunca foi chamado para a mesa do banquete. Se o partido for de carreira solo em 2022, não há o que reclamar.

CONVENÇÃO DO VELHO BOCA

A COLIGAÇÃO PSD-PROGRESSISTAS faz hoje a sua convenção para a homologação da chapa formada por Tião Bocalon (PROGRESSISTAS) para prefeito e Marfisa Galvão (PSD) de vice.

CAMPANHA VAI COMEÇAR

O SENADOR PETECÃO (PSD) disse ontem ao BLOG que, a campanha que decidirá quem será o próximo prefeito da capital começa agora, e que tudo o que saiu até aqui nas pesquisas deve ser deixado de lado. E desafiou: “anote, o Velho Boca estará no segundo turno”.

CAMPANHA NA RUA

O PROGRESSISTAS faz hoje a sua convenção de Senador Guiomard para homologar a candidatura de Rosana Gomes (PROGRESSISTAS) para a prefeitura. Rosana, pelo seu leque de apoio, é um nome que deve crescer na campanha. Terá Ney do Miltão (PSD) de vice.

FRASE MARCANTE

“Nada mais cretino e mais cretinizante do que a paixão política. É a única paixão sem grandeza, a única que é capaz de imbecilizar o homem.” Nelson Rodrigues, jornalista e dramaturgo