Nicolau garante nunca ter agido de forma que justifique ação da PF e que dinheiro é de origem lícita

A assessoria jurídica do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Junior, emitiu uma nota de esclarecimento na manhã desta sexta-feira, 11, logo após o parlamentar ser alvo de busca e apreensão durante operação da Polícia Federa. Nicolau garante que nunca manteve qualquer tipo de contratação ou negócio em atividade empresarial na prefeitura de Cruzeiro do Sul que justificasse os mandados.

“Tampouco, atividade política, tratou de qualquer assunto que não fosse no legítimo interesse de ajudar a população de Cruzeiro do Sul. Por isso, causa estranheza que tal ordem tenha sido a ele dirigida”, escreveu a assessoria.

Ainda assim, o deputada diz que colaborou com as autoridades, franqueando amplo acesso a todos os dados que eventualmente possam colaborar com a elucidação dos fatos investigados.

“Importante salientar que os valores em espécie encontrados em sua residência foram todos apresentados, possuindo fonte lícita e são oriundos da sua atividade empresarial e de produtor rural, devidamente registradas, sendo fruto unicamente de relações com pessoas físicas e jurídicas privadas, sem qualquer vinculação com o poder público”, afirma.

A assessoria do deputado solicitou acesso aos autos, a fim de entender quais acusações se dirigem a ele. “Como cidadão e homem público, chefe do Poder Legislativo estadual, apoia qualquer ação estatal séria que busque esclarecer fatos apontados como ilícitos, razão pela qual se coloca à inteira disposição das autoridades judiciárias para o que for necessário”, conclui.

Agentes da Polícia Federal, cumprindo mandado de busca e apreensão expedido pela desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, estiveram nos endereços pessoal e profissional do deputado a fim de coletar documentos no interesse de investigação que, aparentemente, apura irregularidades em contratações públicas realizadas pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul.