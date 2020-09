MDB realiza convenção em Xapuri e oficializa chapa “puro sangue”

A noite desta quinta-feira, 10, foi de festa para a direção municipal do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), que realizou a sua convenção com a presença nomes de peso do partido, como o senador Marcio Bittar, a deputada federal Jéssica Sales e os deputados estaduais Roberto Duarte e Antônia Sales.

O evento marcou a confirmação de uma chapa caseira para a disputa pela prefeitura, formada pelo advogado Carlos Venícius e pela professora Rosa Cândido. O favoritismo da educadora já havia sido mencionado em nota anterior do ac24horas sobre os bastidores da movimentação eleitoral no município.

Com um discurso pregando uma nova política e independência dos grupos dominantes em Xapuri, o pré-candidato Carlos Venícius foi escolhido pela Comissão Executiva Municipal do MDB como o nome que vai representar a sigla na luta pelo retorno à prefeitura depois de 12 anos longe do poder no município.

A chapa puro sangue se consolidou após o fracasso, até o momento, das tentativas de aliança entre os partidos que compõem o bloco de oposição na cidade. MDB, Democratas e PSD têm hoje sete dos nove vereadores do município, mas cada um deles possui aspirante próprio à prefeitura.

Na sua página no Facebook, a deputada Jéssica Sales falou sobre a convenção e ratificou o apoio à candidatura do partido no município. “Reafirmo meu compromisso em ser uma soldada para ver o município de Xapuri em boas mãos, em direção ao progresso”, afirmou a parlamentar.

O deputado estadual Roberto Duarte, mentor do candidato do MDB à prefeitura, também se manifestou sobre a realização do evento. “Confiem e acreditem na mudança. Carlos Vinícius é um dos candidatos mais preparados nas eleições municipais deste ano em todo o estado”, garantiu.

Em seu discurso, o senador Marcio Bittar garantiu que seu mandato estará à disposição do município e que trabalhará junto ao governo federal para que o candidato faça um mandato histórico. Sobre a ausência de alianças políticas do grupo de oposição Bittar afirmou que “é melhor está só do que mal acompanhado”.

Na sua vez de falar, Carlos Venícius afirmou que o PT “foi e é incapaz de resolver os principais problemas de Xapuri”. Ele também disparou contra o grupo político do deputado estadual Antônio Pedro, a quem acusou de pregar mudanças, mas ter feito muito pouco pela cidade nos últimos seis anos.

“A aliança entre os grupos de oposição não foi possível porque o governo do estado concentrou todos os poderes do município nas mãos do grupo do deputado Antônio Pedro, que é comandado por seu filho, Aílson Mendonça, que se comporta como se fosse dono de Xapuri”, escancarou.

Datas

Em razão da pandemia, o primeiro e o segundo turno das eleições municipais deste ano, foram adiados, respectivamente, para os dias 15 e 29 de novembro. Com a prorrogação, também foram fixadas novas datas para outras fases do processo eleitoral, entre elas a de registro dos candidatos escolhidos nas convenções.

As convenções partidárias acontecem até o próximo dia 16. O prazo final para a apresentação dos pedidos de registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, inicialmente definido para 15 de agosto, foi transferido para o dia 26 de setembro, por força da Emenda Constitucional (EC) nº 107/2020.