Confaz divulga nova tabela dos combustíveis: gasolina e gás de cozinha não param de subir

Em julho de 2020, o volume de serviços no Acre caiu 0,5% em comparação a junho. O setor de serviços mostra, no Acre, muito mais dificuldade de recuperação que o comércio, segmento que vem apresentando alta nas pesquisas do IBGE.

Em comparação com julho do ano passado, o resultado de julho de 2020 é ainda maior: -20,2%. O IBGE destaca as perdas de restaurantes, transporte aéreo, hotéis, rodoviário coletivo de passageiros, serviços de catering e bufê e agências de viagem.

No Brasil o setor de serviços cresceu 2,6% frente a junho, na série com ajuste sazonal, segunda taxa positiva seguida, acumulando um ganho de 7,9%.

Esse resultado, contudo, sucede uma sequência de quatro taxas negativas (entre fevereiro e maio deste ano), período em que acumulou uma perda de 19,8%.

O Acre é um dos seis Estados onde os serviços sofrem mais os efeitos da pandemia, segundo se pode constatar da pesquisa do IBGE. O Ceará é o que registrou maior queda (-2,5%) e Alagoas, o maior (9,5%).,

Quanto á expansão nacional de 2,6% do volume de serviços de junho para julho o IBGE diz que foi acompanhada por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para os serviços de informação e comunicação (2,2%) e de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (2,3%). O primeiro setor acumulou um ganho de 6,3% nos últimos dois meses, mas ainda sem eliminar as perdas de 9,2% dos cinco primeiros meses do ano. Já o segundo ramo cresceu 14,4% entre maio e julho, depois de recuar 25,2% no período março-abril.