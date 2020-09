Bocalom é oficializado candidato como “Novo Boca” e alfineta Gladson e Socorro ao afirmar que enfrentará “duas máquinas na cara e na coragem”

Foto: ac24horas.com/Sérgio Vale

O Progressistas e o PSD oficializaram na noite desta sexta-feira, 11, a candidatura de Tião Bocalom como candidato a prefeito de Rio Branco e, de Marfisa Galvão, candidata a vice. O evento ocorreu no Galpão da Start Som, no bairro Raimundo Melo.

Na oportunidade, foram apresentados além de Bocalom e Marfisa, os 52 candidatos a vereadores que os ajudarão a pedir votos nas eleições 2020 na capital.

Principal entusiasta das candidaturas, o senador Sérgio Petecão (PSD), que tem sua esposa como vice na chapa, ressaltou que jamais enfrentou eleição fácil. “Minha esposa que nasceu e se criou na Cidade Nova foi candidata a federal e teve mais de 17 mil votos e eu graças a Deus tive 120 mil votos só em Rio Branco como senador. Vamos conversar com o povo, com o pé no chão e vamos apresentar o nosso candidato que já tem o nome massificado e dispensa apresentações”, disse o congressista afirmando que não existe mais o “Velho Boca, mas sim o Novo Boca”.

Representado a senadora Mailza Gomes que está de resguardo, James Gomes, presidente interino do Progressistas ressaltou a qualidade da escolha de Bocalom. “Eu agradeço demais a todo trabalho que foi feito por nossa equipe. Tenho certeza que temos um excelente quadro”, disse o dirigente afirmando que está alinhado com o presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira. “O Ciro está conosco, Bocalom” frisou.

Um dos que teve oportunidade de fala, o deputado José Bestene, lembrou dos partidos que não tiveram coragem de ficar do lado de Bocalom. “Eles não tiveram a coragem. Nós que andamos nos bairros percebemos que o povo quer Bocalom. De cada 20 votos na zona rural, 15 é do Bocalom. Nós temos o melhor e ele merece guiar os rumos de Rio Branco”, argumentou.

Antes do evento, Bocalom ressaltou a imprensa o seu caminho na política aproveitando para alfinetar o governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri a citá-los, aliados políticos nestas eleições. “Em 2010 eu enfrentei a máquina e quase ganhei. Enfrentei novamente em 2012 e vocês sabem o que aconteceu. Agora em 2020 enfrentarei mais duas máquinas [Gladson e Socorro], mas Deus sabe do meu coração. Nada foi fácil pra mim, mas acredito que com o apoio de dois senadores posso chegar a ser escolhido prefeito da nossa Rio Branco”, disse.

Bocalom lembrou no palco da convenção ainda dos percalços que o seu grupo político enfrentou para manter sua candidatura. “A senadora Mailza foi mais macho que muito macho. Eu tenho certeza que tem muito macho que não tem a coragem dela. Agradeço também ao Petecão, por ter palavra, por segurar a peteca nos momentos mais difíceis. o Bestene é outro cara macho daqueles que pega o touro pelo chifre e derruba. O pastor Reginaldo, esse sofreu, mas vencemos, nós estamos aqui fechando agora a candidatura, realizando o primeiro sonho. O segundo é a vitória”, disse.

O candidato Progressista enfatizou ainda que Rio Branco é uma cidade mal cuidada. “Não temos medicamentos, temos o pior IDH. Aqui nós temos mais gente cadastrada no Bolsa Família do que com carteira assinada. As coisas estão erradas. Falta creche, falta vagas”, frisou.