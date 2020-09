“Agosto Lilás” de combate à violência contra mulher passa a integrar calendário oficial

A Semana do Brasil incentivou as vendas no comércio local, segundo informa lojistas acreanos. No estado, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC tem incentivado aos empresários a aderirem a campanha, que segue até o próximo domingo, 13, de acordo com esclarece Deywerson Galvão, superintendente da entidade.

A ação é uma iniciativa do Governo Federal desenvolvida para aquecer as vendas ao longo dos primeiros dias de setembro. Neste ano, por conta da pandemia, a duração será de dez dias, já que a ideia seria respeitar as normas de segurança sanitária, incluindo empresários e consumidores cientes da importância da manutenção e fomento das relações comerciais.

Galvão explicou que, ainda no início da pandemia, em março, houve uma preocupação por parte do Sistema Fecomércio/AC em desenvolver um canal direto para sanar as dúvidas dos empresários. “O trabalho não para e, agora, com a Semana do Brasil, reiteramos essa parceria que nós, enquanto federação, já temos: o comércio local deve ser sempre valorizado, já que com isso o capital de giro fica na nossa própria região e, com isso, ajudamos de forma ainda mais efetiva a quem mora aqui”, afirmou.

Segundo Jonilson Matos, gerente de uma loja especializada em roupas, calçados e artigos para casa, a ideia foi uma ótima alternativa a quem queria alavancar as vendas. “Aproveitamos o ensejo da semana para realizar promoções e mini pontas de estoques. Demos descontos de 30% para modalidade à vista e 20%, a prazo e nos preocupamos em não dar descontos ainda maiores para evitar aglomerações”, explicou.

Com informações da assessoria da Fecomércio.