Acre tem saldo positivo de US$ 1,96 milhão neste início de setembro

Os dados publicados pelo Ministério da Economia mostram que no mês de agosto de 2020 as exportações do Acre somaram US$ 2,42 milhões e as importações, US$ 0,46 milhões, com saldo positivo de US$ 1,96 milhão.

No ano, as exportações totalizam US$ 23,9 milhões e as importações, US$ 1,72 milhões, com saldo positivo de US$ 22,17 milhões.

No país, a balança comercial fechou a primeira semana de setembro com superávit de US$ 1,795 bilhão e corrente de comércio de US$ 6,458 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia divulgados nesta segunda semana de setembro.

As exportações chegaram a US$ 4,127 bilhões e as importações, a US$ 2,332 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 142,447 bilhões e as importações, US$ 104,372 bilhões, com saldo positivo de US$ 38,076 bilhões e corrente de comércio de US$ 246,819 bilhões.