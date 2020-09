Vereador cobra medidas enérgicas na Transacreana por incêndios no aterro de inertes

O vereador Clézio Moreira (PSB) em sessão online desta quinta-feira, 10, pediu uma medida mais enérgica da prefeitura em relação ao encerramento do depósito de qualquer resíduo no Aterro de Inertes, localizado na Estrada Transacreana.

Ele conta que os moradores do local vêm sofrendo com o incêndio e parabenizou o pedido do MP que recomendou o cercamento de toda a área do Aterro de Inertes no prazo de 30 dias.

“Que sejam adotadas as medidas necessárias. A população está sofrendo muito em relação ao cheiro e as queimadas. Eu sou morador do local e eu sei o quanto as pessoas estão sofrendo. Peguei Covid-19 e até hoje ainda tenho muita dificuldade de respirar”, afirmou.

O aterro pega fogo desde o último dia 24. Desde então, bombeiros e homens da prefeitura ainda não conseguiram controlar o fogo e já usaram mais de 750 mil litros de água.