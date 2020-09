Vereador afirma que secretários de Socorro Neri cometem crime ao não responder informações

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 10, que o Embaixador de Israel, Yossi Shelley, vai receber a maior honraria concedida pelo governo do Acre, a insígnia no Grau Grã-Cruz do Quadro Especial da Ordem da Estrela do Acre.

A entrega deve acontecer ainda nesta quinta, já que o Embaixador estará em Rio Branco para, entre outras agendas, conhecer o Sistema Integrado de Segurança Pública.