Vereador afirma que secretários de Socorro Neri cometem crime ao não responder informações

Bons resultados relacionados aos sistemas agroflorestais foram obtidos na Reserva Extrativista Chico Mendes, onde o WWF-Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Acre, Embrapa e a secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, testaram dois modelos diferentes em duas áreas de solo distintas. Enquanto um deles empatou com o rendimento médio anual da soja, o outro obteve o dobro de lucratividade, comprovando que o desenvolvimento econômico no bioma, com geração de emprego e elevação de qualidade de vida, pode ser obtido com a floresta em pé.

O retorno do investimento é relativamente curto (em torno de dois anos) e a rentabilidade por hectare calculada para 20 anos é o dobro da soja, no caso de um deles, e equivalente, no outro. Em valores atualizados para hoje, o lucro por hectare verificado no SAF 01 foi R$ 22.361,83 e de R$ 52.006,12 no SAF 02. Em suma, os dois sistemas produtivos estudados se provaram não apenas viáveis técnica e financeiramente, mas também bastante atrativos como alternativa de investimento.

“Um detalhe importante: a mão de obra representa a maior parte dos custos totais das áreas avaliadas, o que indica o alto potencial de geração de trabalho e renda desses sistemas, o que possibilita remunerar a mão de obra da própria família, com oportunidade de inclusão social e produtiva das mulheres e jovens residentes na zona rural”, relata o WWF.

As duas agroflorestas analisadas foram implantadas em 2015 na Comunidade Altamira, Seringal Nova Esperança, envolvendo um grupo de 12 famílias associadas à CooperAcre (Cooperativa Central de Comercialização Agroextrativista do Acre) que participam de um projeto de fomento ao plantio de seringueira com objetivo de fornecer CVP (Cernambi Virgem Prensado) para a planta industrial da cooperativa, localizada no município de Sena Madureira.

Acesse o estudo: https://wwfbr.awsassets.panda.org/downloads/avaliacao_financeira_restauracao_saf_jun2020_v2.pdf