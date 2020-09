Varejo no Acre cresce 14% em um mês, mas é menor que as vendas do mês de abril

As vendas no comércio varejista do Acre cresceram 14% em julho na comparação com junho, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada nesta quinta-feira (10) pelo IBGE. O resultado representa aumento de 0,2% relação à PMC anterior, quando o varejo acreano cresceu 13,8% -mas é menor que as vendas de abril, cujo resultado foi de grande recuperação na pandemia.

No Brasil, o resultado é igualmente positivo com o volume de vendas do varejo crescendo 5,2% em julho, na comparação com o mês anterior, após a alta recorde de 13,3% em maio e de 8,5% em junho. O Acre está na fase amarela do nível de risco da Covid-19. Praticamente todos os segmentos comerciais estão em operação.

Este é o maior resultado para o mês de julho da série histórica, iniciada em 2000, e a terceira alta seguida no ano, com algumas categorias apresentando resultados acima dos registrados no período pré-pandemia de Covid-19, como móveis e eletrodomésticos e hiper e supermercados. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgada hoje (10), pelo IBGE.

Na passagem de junho para julho de 2020, na série com ajuste sazonal, o aumento de 5,2% da média nacional de vendas do comércio varejista deu-se devido a predomínio de resultados positivos em 21 das 27 unidades da federação, com destaque para: Amapá, onde o varejo cresceu 34,0%, Paraíba (19,6%) e Pernambuco (18,9%). Por outro lado, pressionando negativamente, figuram seis das 27 unidades da federação, com destaque para: Tocantins (-5,6%), seguido por Paraná e Mato Grosso (ambos com -1,6%).

No comércio varejista ampliado, a variação de 7,2% entre junho e julho de 2020 deu-se com predomínio de resultados positivos em 25 das 27 unidades da federação, com destaque para: Amapá (35,0%), Paraíba (21,0%) e Pernambuco (15,8%). Por outro lado, com variações negativas, figuram duas das 27 unidades da federação: Mato Grosso do Sul (-0,7%) e Piauí (-0,1%).