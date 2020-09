Programa de proteção de crianças e adolescentes atendeu a 12,6 mil no país

Foto: Civaldo Nery

Estão definidos os finalistas do segundo turno do Campeonato Acreano após as semifinais disputadas nesta quarta-feira, 9.

O primeiro a garantir vaga foi o Rio Branco. A vitória no confronto sobre Plácido de Castro foi construída ainda no primeiro tempo com gols de Wandinho e Cassiano. O Estrelão, maior vencedor na história do futebol profissional, precisa vencer o segundo turno para chega à final do campeonato. O último título do estadual conquistado pelo Rio Branco foi em 2018.

Quem está a uma vitória de conquistar o inédito título é o Galvez. O Imperador venceu o Náuas na outra semifinal por 2 a 1 e como foi campeão do primeiro turno, se vencer o segundo, é campeão direto, sem necessidade de final.

O Galvez abriu o placar ainda no primeiro tempo com o zagueiro Jô. Na segunda etapa, Daniego ampliou em cobrança de pênalti. O Cacique do Juruá ainda descontou com Carlos aos 37 minutos do segundo tempo, mas não teve forças para buscar o empate.

Rio Branco e Galvez decidem o segundo turno no próximo sábado, 12, na Arena Acreana, às 17 horas.