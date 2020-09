PCdoB de Edvaldo e Perpétua deve ser rifado de aliança de Socorro Neri a pedido de Gladson

Faltando pouco mais de 4 dias para a convenção do PSB que deverá chancelar a candidatura de Socorro Neri a reeleição na próxima segunda-feira, 14, um movimento vem tomando corpo nos bastidores da política. O Blog do Venicios apurou que o PCdoB, do deputados Edvaldo Magalhães (estadual) e Perpétua Almeida (Federal) deverá ser oficialmente rifado da aliança de partidos que apoiam a atual gestora de Rio Branco.

A retirada do apoio comunista a candidata socialista teria as digitais do governador Gladson Cameli, que mesmo recentemente tendo declarado que não teria nenhum problema em uma aliança com o PCdoB na capital, teria repassado a prefeita que só a apoiaria caso o partido da foice fosse retirado do bloco de apoio. O pedido seria motivado devido às posturas de Edvaldo e Perpétua, críticos ferrenhos da gestão de Cameli na Assembleia Legislativa do Acre e na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Alguns assessores próximos ao governador foram consultados sobre a situação e reforçaram o desejo do líder, alegando que Cameli se indispôs com aliados históricos para apoiar Socorro Neri. “Chegou a hora dela mostrar que é leal também”, disse um emissário palaciano.

Procurado para comentar o assunto, Edvaldo afirmou desconhecer a tratativa, mas revelou que aguarda a sua esposa, Perpétua Almeida chegar ao Acre para se reunir com Socorro Neri. Eles devem se reunir nesta sexta-feira, 11.