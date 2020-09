Mais de 200 casos e 4 mortes por Covid-19 são confirmadas nas últimas 24 horas no Acre

O Acre voltou a contabilizar alto número de novos casos de infecção pelo novo coronavírus nesta semana. Nas últimas 24 horas, o estado somou mais 209 pacientes recentemente contaminados pela Covid-19. A informação foi dada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) nesta quinta-feira (10).

Além disso, o Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) confirma o registro de mais 4 mortes em decorrência de complicações da doença. Agora, o Acre totaliza 25.877 pessoas contaminadas e 635 óbitos nos 22 municípios acreanos.

As quatro novas vítimas fatais da doença tratam-se de três pessoas do sexo feminino e uma do sexo masculino, dos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com idades entre 28 e 89 anos.