Maioria dos partidos fará convenção presencial durante a pandemia em Rio Branco

Será dada a largada das convenções partidárias em Rio Branco com vistas às eleições municipais de 2020 nesta sexta-feira, 11, começando pelo Partido Progressista (PP), Partido Social Democrático (PSD) e partidos aliados. Embora a capital acreana esteja enquadrada na Bandeira Amarela (nível de Atenção) na classificação de risco da pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), apenas o Partido dos Trabalhadores (PT) optou por realizar a convenção totalmente online, transmitida pelas redes sociais do partido. Os demais farão encontros presenciais, garantido obedecer às medidas sanitárias de distanciamento, uso obrigatório de máscara e higienização das mãos.

Uma série de eventos está marcada por Rio Branco neste próximo final de semana para a escolha de candidatos e formação de coligações majoritárias, bem como para a definição dos critérios de distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). O PP, PSD e partidos aliados tentarão emplacar Tião Bocalom na prefeitura da capital acreana. Boca tem como vice a ex-deputada Marfisa Galvão – esposa do senador e representante do PSD local, Sérgio Petecão. Em seguida é a vez do Partido Social Cristão (PSC) apresentar o pré-candidato Jamyl Asfury, que tentará sentar na cadeira de prefeito da cidade.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) escolheu o ex-Reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac), Minoru Kinpara, para apresentar como pré-candidato na convenção. Também no final de semana, o Avante tentará chegar à prefeitura de Rio Branco com o pré-candidato Jarbas Soster, empresário local. Na disputa deste ano, o PT deve apresentar o deputado estadual Daniel Zen como pré-candidato. Já o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB) farão a convenção em Rio Branco na próxima segunda-feira (14). O MDB terá como opção de pré-candidato a prefeito o deputado estadual Roberto Duarte e o PSB a atual prefeita de Rio Branco, a professora Socorro Neri.

A nova legislação imposta pela pandemia determinou que as convenções sejam realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro. O primeiro e segundo turno das eleições municipais de 2020 serão realizadas, respectivamente, nos dias 15 e 29 de novembro. Este ano, os partidos políticos têm a opção de realizar suas convenções em formato virtual e as legendas devem garantir ampla publicidade das datas e medidas que serão adotadas.

No formato online, as agremiações poderão usar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas para as convenções virtuais, no entanto, obedecendo aos prazos aplicáveis nas Eleições 2020 e às regras gerais da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e da Resolução TSE nº 23.609/2019.

O Código Eleitoral determina que só podem concorrer às eleições os candidatos que estiverem filiados a um partido político. Uma vez que cada partido político possui inúmeros filiados, é necessário escolher entre eles, em convenção partidária, os que serão candidatos a cargos eletivos. A convenção serve para reunir os filiados a um partido político para julgamento de assuntos de interesse do grupo ou para escolha de candidatos e formação de coligações (união de dois ou mais partidos a fim de disputarem eleições).

Convenções municipais em Rio Branco:

• Convenção PSD – Bocalom – Dia 11 (sexta-feira), às 18 horas, na Stars Som – Avenida Getúlio Vargas nº 4.176, bairro Raimundo Melo [antiga JPFerro]

• Convenção PSC – Jamyl Asfury – Dia 12 (sábado), às 16h, no Palácio da Indústria, Avenida Ceará.

• Convenção PSDB – Minoru – Dia 12 (sábado), às 19 horas, no Hotel Terra Verde.

• Convenção Avante – Jarbas Soster – Dia 12 (sábado), às 19 horas, no Hotel Holiday Inn.

• Convenção PT – Daniel Zen – Dia 13 (domingo), às 18h, nas redes sociais do partido.

• Convenção MDB – Roberto Duarte – Dia 14 (segunda-feira), às 18 horas, no Ginásio do Colégio Meta.

• Convenção PSB – Socorro Neri – Dia 14 (segunda-feira), às 18h30, no Afa Jardim.