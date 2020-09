Laudo da Funtac aponta falhas na pavimentação de ramal pela prefeitura de Rio Branco

Laudos da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) apontaram falhas em alguns serviços de pavimentação promovidos pela prefeitura de Rio Branco no Ramal Jarbas Passarinho, localizado no bairro Apolônio Sales. O caso veio a tona após o secretário de Infraestrutura, Edson Rigaud, revelar em sua página no facebook que havia recebido os documentos alertando sobre os problemas.

“Hoje recebemos alguns laudos da FUNTAC, que está realizando controle tecnológico de nossas obras. O acompanhamento diário da FUNTAC, parceria iniciada neste ano, está sendo fundamental na busca de maior qualidade em nossas intervenções”, argumento Rigaud ao revelar que os laudos apontaram falhas. O gestor destacou que as empresas responsáveis pela obra serão notificadas para correção sob pena de não receber o valor respectivo.

De acordo com o laudo, a granulometria das pedras utilizadas no tratamento superficial duplo (TSD) do Ramal Jarbas Passarinho, segundo análise laboratorial, está em desacordo com a norma técnica.

Outro laudo apontou que o mesmo problema aconteceu com calçada feita no bairro Vitória, intervenção que a empresa já se comprometeu a refazer toda a partir do dia 14 de setembro, condição para o recebimento da respectiva medição. “Com transparência e vontade de fazer bem feito vamos avançando, um passo de cada vez”, disse o secretário.

As obras de pavimentação de vários ramais, incluindo o da Estrada Jarbas Passarinho, foram anunciadas em abril pela prefeita Socorro Neri (PSB), pré-candidata a reeleição.