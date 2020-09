Governo do Acre se reúne com a Rússia para trazer a Sputnik V, vacina contra a Covid-19

Representantes do governo do Acre se reuniram com equipes do governo da Rússia de maneira virtual na manhã desta quinta, 10, para tratar sobre a vinda da vacina “Sputnik V”, uma das primeiras a serem desenvolvidas no mundo contra a infecção do novo coronavírus (Sars-Cov-2) durante a pandemia de Covid-19.

O governador Gladson Cameli participou da videoconferência ao lado de representantes de vários países da América Latina. Membros do Fundo Russo de Investimento Direto e do Centro Nacional de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya (órgãos do governo da Rússia), apresentaram a vacina “Sputnik V”.

“A Rússia é um dos primeiros países a ter uma vacina registrada contra o coronavírus e nós estamos buscando apoio do país para que o Acre seja um dos primeiros estados do Brasil a receber um lote”, disse Cameli.

O governo do Acre demonstrou ter total interesse na vacina. “Não estamos medindo esforços para conseguir”, finalizou Gladson.