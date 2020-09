Gol antecipa retomada dos voos em Cruzeiro para 19 outubro e lança ida e volta por R$ 582,88

A Gol já comunicou a Infraero, que gerencia os aeroportos do Acre, a data da retomada dos voos

A retomada dos voos da Gol em Cruzeiro do Sul para Rio Branco que estava prevista para 1° de novembro deste ano foi antecipada para 19 de outubro. No site da companhia as passagens para quem pretende viajar entre as duas cidades no próximo mês já estão sendo vendidas. A ida e a volta de Cruzeiro do Sul para Rio Branco custam R$ 582,88, valor com todas as taxas incluídas. (Veja na imagem abaixo).

Quem for viajar em novembro deste ano encontra passagens aéreas promocionais. A ida e a volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul estão sendo vendidas por R$ 349,12, valo com todas as taxas. A Gol está sem operar em Cruzeiro do Sul desde o final de março deste ano em função da pandemia do coronavírus. A companhia chegou a vender passagens para voos para o mês de junho, julho, agosto e setembro, mas cancelou a retomada em Cruzeiro do Sul alegando “baixa demanda”.

A Gol já comunicou a Infraero, que gerencia os aeroportos do Acre, a data da retomada dos voos em Cruzeiro do Sul. Até o final de outubro os voos da Gol de Cruzeiro do Sul serão operados durante o dia às segundas, quartas sextas e domingos. Em novembro o voo passa a ser diário, exceto aos sábados.

Para viagem em outubro

Garanta aqui passagens de ida e volta de Cruzeiro do Sul para Rio Branco por R$ 582

Para viagem em novembro

Garanta aqui passagens de ida e volta de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 349

Faça aqui a sua pesquisa e garanta desconto para outras cidades na compra das passagens aéreas

Aqui você encontra hospedagem com descontos especiais

Lei aqui outras notícias de viagens e promoções