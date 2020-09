Gladson, o carismático!

Candidatos a prefeito por todo o interior estão literalmente desesperados para aparecer em vídeo ao lado do governador Gladson Cameli recebendo apoio. Os vídeos gravados por ele para o candidato Zequinha (PROGRESSISTA) em Cruzeiro do Sul e Tião Flores (PROGRESSISTA), em Epitaciolândia, gerou muita confusão. Os que esperavam apoio do governador desabafam nas redes sociais, que se transformou em um verdadeiro muro de lamentações. Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, Gladson anunciou que ficaria neutro, mas optou pelo candidato Zequinha, apoiado pelo presidente da Aleac, Nicolau Junior, rompendo um pacto com o senador Márcio Bittar para apoiar Fagner Sales, do MDB. Em Brasiléia há muita expectativa. Com o rompimento no Juruá, o PT da prefeita Fernanda Hassem acredita que o mesmo possa acontecer, já que Cameli havia declarado apoio a sua adversária Leila Galvão (MDB) durante encontro com Márcio Bittar no Palácio Rio Branco. Consultado pela COLUNA o coordenador político do governo, ex-deputado Moisés Diniz afirmou que:

O governador sabe o que está fazendo, é necessário acompanhar as mudanças que acontecem o tempo todo na política. Cacique lembrou que FHC, quando presidente, ia para três palanques diferentes nos estados.

Pesquisas viciadas

A maioria das pesquisas feitas, registradas e publicadas no Acre são, no mínimo, duvidosas. As provas estão dentro dos arquivos do próprio Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Um levantamento superficial vai demonstrar a disparidade entre o que dizem as pesquisas e o resultado das urnas. Há discrepâncias tão acentuadas que são verdadeiros escândalos, como por exemplo, na eleição passada para prefeito (2016). Determinado instituto demonstrava uma diferença de mais de 20 pontos percentuais de um candidato para o outro a quatro dias das eleições. As urnas depois de apuradas a diferença foi pouco mais de 1%. Isto, em vários municípios. O fato lembra que quando a Lava Jato descobriu o caixa dois os políticos flagrados argumentavam (de preferência no JN): Minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral.

Contratem o Data/Folha

Ainda falando sobre pesquisas eleitorais é bom lembrar que muitas pessoas ligadas a este setor ou trabalham no governo, com prefeituras ou são ligadas aos partidos políticos. O fato, por si só, já levanta certa desconfiança dos resultados auferidos. Quando observamos os resultados de pesquisas feitas para “consumo interno” dos partidos e interessados as diferenças são gritantes. Alguém está mentindo.

“Os pais da pátria criaram leis para uma imprensa livre, a imprensa é para estar ao lado dos governados e não dos governantes”. (Do filme Guerra Secreta sobre a liberdade de imprensa nos EUA e as mentiras dos governos para manter a guerra no Vietnã)

. A tampa da chaleira está voando na fronteira, chovendo dinheiro por conta das convenções partidárias que se encerram dia 15.

. A Luta da Justiça Eleitoral para realizar eleições limpas é inglória; depende dos políticos com mandato, dos partidos, dos candidatos e dos eleitores.

. Um dia quem sabe…

. Quando os ET’s chegarem!

. Muita confusão depois da informação de que o PCdoB está na coligação com a prefeita Socorro Neri e o governador Gladson Cameli.

. César Messias e Edvaldo Magalhães são parceiros políticos de outros carnavais, digo eleições!

. Em Brasiléia o PSDB, AVANTE, PMN e PSD firmaram coligação com o MDB; o PROGRESSISTA está dividido: o diretório de um lado e os que tem votos do outro.

. Fosse o governador Gladson viajava e só voltava depois do dia quinze quando a confusão política acabar. (acabar entre aspas).

. Minoru, Socorro, Bocalom, Roberto, Jarbas…

. Vai anotando!

. Setembro, mês das trovoadas, onças no cio, primeiras águas…sinal de inverno rigoroso!

. Nos grupos de rede social é fácil perceber a divisão entre os líderes evangélicos; uns querendo apoiar Minoru Kinpara e outros Tião Bocalom.

. No 2º turno prometem se juntar.

. O caso Flordelis é apenas a ponta do iceberg na disputa de poder que ocorre na maioria das igrejas evangélicas.

. Existem muitas maneiras de se destruir pessoas por poder e cobiça, o assassinato é o extremo!

. Contenha-se, homens!

. Bom dia!