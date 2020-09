Embaixador de Israel recebe a medalha Ordem da Estrela do Acre

O Embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, recebeu das mãos do governador Gladson Cameli (Progressistas), a medalha da Ordem da Estrela do Acre, a maior honraria do Estado concedida a uma autoridade. A solenidade ocorreu na noite desta quinta-feira, 10, no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco.

A Ordem da Estrela é concedida a personalidades que, por sua atuação destacada, dignas do respeito do povo acreano, contribuíram para o desenvolvimento do Estado ou protagonizaram atuações decisivas em prol da população.

A cerimônia contou com a presença do deputado federal Alan Rick e da prefeita Socorro Neri. Nas redes sociais, Cameli afirmou que a entrega da medalha mostra o compromisso do Governo do Estado com Israel.

“Queremos que nossa parceria traga frutos em prol da melhoria de vida do povo acreano. Israel tem um dos melhores serviços de inteligência, de segurança e tecnologia, e é o que nós precisamos. Temos o compromisso de retribuir a visita do embaixador indo até Israel assim que possível. Digo que o Acre pode estar longe de Israel em distância, mas estamos perto no coração”, afirmou.

Fotos: Secom/Rede Social

Este slideshow necessita de JavaScript.