Desembargadores da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça negam liberdade para Ícaro

Desta sexta-feira, 11, até a próxima segunda-feira, 14, o eleitor de Rio Branco já terá uma ideia dos possíveis candidatos a prefeito com a realização das convenções partidárias, faltando apenas o registro junto ao Tribunal Regional Eleitoral até o dia 26 de setembro. Mesmo com as datas das convenções já definidas, conforme ac24horas antecipou, a correria nos bastidores é grande para a realização do evento e também para formação das equipes de linha de frente que serão os cabeças de cada campanha majoritária. O cenário, pelo que se percebe, é o mais desorganizado possível. Existem candidatos que sequer definiram a equipe de marketing até o momento e muito menos o jurídico de campanha.

Primeiro pré-candidato a participar de Convenção na sexta-feira, 11, Tião Bocalom (Progressista) terá como seu principal coordenador de campanha o pastor Reginaldo Ferreira, que recentemente criticou o governador Gladson Cameli por este apoiar Socorro Neri (PSB) na capital. Na parte jurídica, ainda não existe definição, mas segundo o senador Sérgio Petecão (PSB), consultado pelo ac24horas, “a ideia é conversar com vários advogados até arranjar um 0800”. Com relação ao marketing da campanha, o publicitário Wagner Lucena será o responsável pela mídia progressista.

Com convenção marcada para tarde de sábado, 12, O pastor e Policial Federal Jamyl Asfury (PSC) terá como coordenador de campanha Willyan Morais Kretschmer e a comunicação e o marketing ficarão por conta do jornalista Ailton Oliveira. O ac24horas apurou que o jurídico ainda não foi definido pelo núcleo da campanha.

Já o tucano Minoru Kinpara (PSDB), que também realizará sua convenção no sábado, ainda está com a equipe indefinida. A priori, o coordenador da campanha seria Manoel Pedro, o Correinha, mas ele mesmo disse que isso ficaria a cargo de uma pessoa com o nome Anderson. Ele não sabia o sobrenome. O Jurídico que teoricamente ficaria a cargo do advogado Mário Paiva, também não foi definido. Com relação ao Marketing, a campanha ficaria por conta de uma produtora cujo o responsável seria “Carlos”.

O empresário Jarbas Soster (Avante) já está com com equipe bem definida. Com a convenção marcada também para o sábado, no mesmo horário da reunião do PSDB, o pré-candidato terá como coordenador de campanha o intrépido e articulado Manoel Roque e o jurídico ficará por conta do Escritório do desembargador aposentado Adair Longuini e Pascal Abou Khalil. O marketing ficará por conta da Agência Nuvem, da marqueteira Alana Aryel Sá Haluen.

Já o PT, que realizará a sua convenção no domingo, dia 13, não contará com profissionais de griff das últimas décadas quando estava no poder. Desta vez, pela primeira vez em 20 anos, a campanha de Daniel Zen será feita por jornalista petistas sem o crivo da Companhia de Selva, empresa de marketing responsável pela propaganda do PT. O jurídico ficará por conta do jovem advogado Tales Vinicius e a coordenação de campanha está nas mãos de três ex-prefeitos do PT na capital: Jorge Viana, Raimundo Angelim e Marcus Alexandre.

O emedebista Roberto Duarte (MDB) contará com profissionais do marketing que ajudaram o senador Márcio Bittar (MDB) chegar ao congresso nacional. Trata-se dos marqueteiros de Brasília Márcio Miranda e Carlos Henrique. O jurídico ficará por conta do advogado Cristopher Mariano e a coordenação de campanha ainda não foi definida.

Pré-candidata a reeleição pelo PSB, a prefeita Socorro Neri, é uma das pré-candidaturas que tem os profissionais mais gabaritados do mundo político. Como marqueteiro ela terá a sua disposição o guru do governador Gladson Cameli, Wilson Rodrigues, e do lado jurídico, terá nada mais e nada menos que o advogado Odilardo Marques, responsável por garantir a segurança jurídica das campanhas vitoriosas do PT nas últimas décadas. Reconhecido como uma sumidade no Acre em direito eleitoral, o jurista terá a obrigação de assessorar juridicamente a equipe de campanha de Neri. O coordenador de campanha de Neri ainda não foi definido, conforme apurou a reportagem junto a assessoria.