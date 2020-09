Colisão entre veículos deixa pai, mãe e criança de 4 anos feridos na BR-364

O Via Verde Shopping se posicionou nesta quinta-feira, 10, acerca do arrombamento ao carro do médico Aldo Damian Chambig, que aconteceu nas dependências do Via Verde Shopping, em Rio Branco, nessa quarta-feira (9). O empreendimento garante que está à disposição das autoridades policiais para apurar o caso.

Em nota, o Via Verde Shopping reiterou que mantém uma forte política de segurança para seus clientes, lojistas e colaboradores, com equipes treinadas, monitoramento ostensivo e combate à violência e se colocou à disposição das autoridades policiais.

“O cliente procurou a equipe de segurança do Via Verde Shopping para relatar o caso e foi orientado a fazer boletim de ocorrência na delegacia. O shopping está à disposição das autoridades policiais para ajudar na apuração dos fatos”, afirmou em nota.

Entenda

O médico Aldo Damian Chambig teve o seu carro arrombado enquanto estava no Via Verde Shopping nessa quarta-feira (9). O médico contou ao ac24horas que por volta das 15 horas de ontem foi ao Shopping e deixou a sua S10 estacionada no local. Ao retornar, por volta das 16 horas, encontrou o carro com a porta traseira entreaberta. Além do arrombamento, os criminosos levaram um notebook da marca Dell, o carimbo do Conselho Regional de Medicina (CRM) do médico, uma maleta profissional e documentos pessoais. Aldo registrou uma ocorrência na administração do shopping e também na Delegacia de Rio Branco.