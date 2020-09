Clodoaldo empossa novo secretário de obras em Cruzeiro do Sul

O município de Cruzeiro do Sul ganhou o 1º lugar no Prêmio Nacional da plataforma Conviva Educação. Com o tema “Fortalecendo a Gestão Pedagógica da Secretaria de Educação do município de Cruzeiro do Sul-Acre”, a equipe apresentou um Projeto voltado para melhorias de Espaços Escolares, demonstrando a importância dessa prática para efetivação da aprendizagem, utilizando a ferramenta da Plataforma do Conviva Educação.

Como premiação, o município recebeu Kits de Literatura Infantil para rede municipal de ensino e o outro prêmio seria uma viagem internacional promovida pelo Conviva no primeiro semestre de 2020 com destino à Colômbia, para conhecer experiências exitosas na Educação, voltada para o Secretário Municipal de Educação Amarízio Saraiva e para a responsável técnica pela apresentação Maria José Caetano. Devido a pandemia a viagem foi cancelada e o prêmio convertido em kits de livros literários, para os alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, e kits com álcool em gel para uso individual e coletivo, que devem ser recebidos em outubro pelo município.

“Já faz quase um ano que participamos desse concurso a nível de Brasil. Recebemos um prêmio agora que será para coletividade. O Prêmio ganha uma importância diferente, sendo contemplada a coletividade, com o recebimento de um kit de livros literários, de acordo com a BNCC, e outro kit de material higiênico com álcool em gel para ajudar nas escolas quando o ano letivo iniciar”, destacou o secretário de educação Amarísio Saraiva.

Como aconteceu

Para concorrer a premiação era necessário apresentar um relato com referência ao uso do Conviva na criação e/ou implementação de melhoria nos processos de gestão da secretaria ou rede de ensino. O concurso tem o objetivo de reconhecer os municípios que utilizam a plataforma Conviva para obter resultados positivos nas ações cotidianas da Secretaria e das escolas, com aprimoramento dos processos de gestão.

O Concurso contou com a participação de 244 municípios do Brasil, sendo dividido em diferentes etapas de classificação. Na primeira foram eliminadas as cidades que não obedeciam aos quesitos e regras exigidas. Já na segunda fase, ocorreu a seleção técnica dos 10 municípios finalistas, sendo estabelecida uma nota para a classificação dos relatores, considerando pontos como: a articulação e mobilização, a metodologia, o aperfeiçoamento e inovação, o fortalecimento e desenvolvimento da gestão e o uso qualificado do Conviva em 2019.

Na última etapa, a 3º fase, ocorreu o encontro presencial formativo, realizado de 11 a 15 de novembro de 2019 no Rio de Janeiro com os 10 finalistas. O Acre foi representado pelo o município de Cruzeiro do Sul através da técnica Maria José Caetano, responsável pelo relato, e o Dirigente Municipal de Educação do município Amarisio Saraiva.

No encontro presencial, os 10 finalistas, realizaram uma apresentação estruturada sobre suas experiencias para 4 especialista em educação e também gravaram um vídeo depoimento na TV Cultura com o relato de sua experiência inscrita, que foi disponibilizado para avaliação do público – como parte da categoria “votação popular”.

Dentre os 10 (dez) finalistas, foram declarados vencedores da 4ª Ação de Reconhecimento do Conviva: na categoria “votação popular” – 1 (um) município cuja experiência foi a mais votada no site da 4ª Ação de Reconhecimento, e na categoria “técnica” – 2 (dois) municípios cujas experiências foram consideradas como as melhores pela banca de especialistas.

A Ação de Reconhecimento é realizada desde 2014 e tem o objetivo de identificar as boas práticas de gestão realizadas com o apoio da plataforma.

PLATAFORMA CONVIVA EDUCAÇÃO

A plataforma Conviva Educação é um sistema de gestão gratuito que tem por objetivo apoiar os dirigentes municipais de educação e equipes técnicas das secretarias municipais de educação nos processos de gestão. Conviva é uma iniciativa da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) em parceria com treze institutos e fundações, sendo elas: Fundação Itaú Social, Fundação Lemann, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Roberto Marinho, Fundação SM, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Victor Civita, Instituto Humanize, Instituto Natura, Instituto Votorantim, Itaú BBA, Movimento Todos Pela Educação e Porticus.

A plataforma foi lançada em 2013 e possui cerca de 5.000 municípios cadastrados, o que corresponde a mais de 90% municípios do Brasil. A Ação de Reconhecimento é realizada desde 2014 e tem o objetivo de identificar as boas práticas de gestão realizadas com o apoio da plataforma.