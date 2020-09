Bombeiros impedem mulher de se jogar da Ponte Metálica

O embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, visitou na tarde desta quinta feira, 10, o Centro Integrado de Comando e Controle da Segurança Pública do Acre (CICC) para conhecer projetos e investimentos do Estado no setor. O governador Gladson Cameli e o secretário de Segurança Pública, Paulo Cézar Santos, recepcionaram o diplomata que veio ao estado para, também, apresentar soluções usadas em seu país para resolver problemas relacionados à violência urbana e na faixa de fronteira.

Estavam no encontro todos os representantes das forças de segurança do Acre, o chefe da Casa Civil, Ribamar Trindade, o deputado federal Alan Rick (DEM) e integrantes da comitiva oficial do embaixador. Paulo Cézar apresentou aos visitantes os investimentos atuais do Estado em Segurança Pública e os projetos elaborados que devem ser executados já contando com a expertise israelense.

“Eles são referência em tecnologia para segurança pública e temos aqui a oportunidade de conhecer mais a fundo o que podem nos ofertar. O governador tem uma visão de futuro para o setor e determinou que busquemos as melhores condições para enfrentamento da criminalidade”, disse o secretário.

A expansão da tecnologia que oferta soluções inteligentes para problemas críticos no setor foi o diferencial para que o governador Gladson Cameli decidisse estreitar as relações comerciais com o país do Oriente Médio. O governador confirmou total interesse na transferência de estratégias de defesa e já articula uma visita de uma comitiva do Acre a Israel.

“O que nós queremos é ter acesso a toda essa tecnologia que eles têm a nos oferecer. Estou programando com o deputado Alan Rick para irmos a Israel. Aqui é o primeiro passo de muitos que vamos dar. Precisamos fortalecer a fiscalização nas fronteiras que necessitam de mais policiamento. Vamos elaborar bons projetos, angariar os recursos e colocar em prática”, garantiu Cameli.