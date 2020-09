Assaltantes roubam carro de Uber e executam adolescente com 16 tiros no bairro da Paz

O adolescente Douglas Henrique Oliveira Lima, de 16 anos, foi executado com 16 tiros na madrugada desta quinta-feira, 10, em frente a uma distribuidora localizada na rua Valdomiro Lopes, situada no bairro da Paz em Rio Branco. De acordo com informações da polícia, Douglas estava na frente da distribuidora quando homens armados se aproximaram em um veículo modelo Renault Duster, de cor vermelha, placa NAG-3725 e efetuaram vários tiros. Segundo a polícia, o veículo usado no homicídio é de um motorista de aplicativo Uber que foi roubado momento antes do crime, no bairro Manoel Julião.

Henrique foi atingido com 16 projéteis na região da cabeça, peito, abdômen e costas. Após o ataque, os criminosos fugiram do local. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer, pois Douglas já estava sem vida.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do perito em criminalística. Em seguida, os policiais colheram as características do carro e dos autores do crime, fizeram patrulhamento na região, mas ninguém foi preso. O corpo do adolescente foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A polícia acredita que a morte de Douglas está relacionada a guerra entre facções.