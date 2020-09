Acreana Raissa é enquadrada por MC Mirella que tira satisfação por caso extraconjugal

Assim que entrou na casa, Raissa se viu num boato que ela nem conhecia. Ela foi taxada de ‘amande do ex’ de uma das participantes. Contudo, depois de uma conversa, Mirella e Raissa resolvem treta que movimentou a estreia do reality.

As duas sentaram para conversar nesta quarta-feira (9). Assim, puderam colocar os ‘pingos nos is’ e bola pra frente. Dessa forma, conseguiram fazer um ‘acordo de paz’ dentro do reality. Apesar disso, antes do bate papo, Mirella revelou a outros parceiros de jogo sobre o desentendimento. Contudo, não citou nomes, por enquanto.

Em tempo, vale destacar que Mirella jurou de pé junto que não sabia sobre o relacionamento da funkeira com o tal boy, que as duas insistem em não dizer quem é. Ela também afirmou que está ‘se sentindo um lixo’ agora que sabe da situação.

Apesar disso, Mirella tomou o partido das feministas e disse que o único culpado da traição era o ex. Afinal, Raissa realmente não tinha como saber se o homem namorava ou não. “A gente não pode culpar a mulher!”, afirmou a cantora.

Mas, essa não foi a única treta que marcou o começo do jogo. Enquanto Mirella e Raissa resolvem treta sobre traição, outras disputas marcaram o jogo. Afinal, a estreia com 20 participantes garantiu bons memes e climões logo no primeiro dia de confinamento.

Torta de climão

Enquanto Jakelyne distribuía as tarefas da semana, ela e Jojo se estranharam. A ex-miss reclamou da falta de atenção da cantora. Anteriormente, do outro lado do jogo, a briga entre Lipe Ribeiro e Stéfani Bays foi mais leve.

Ainda assim, fez com que a morena pensasse em desistir do jogo. Contudo, como treta é para poucos, na manhã seguinte, ela já estava especulando a respeito da personalidade de Biel no jogo. A temporada nem começou e já tem muito fogo nesse feno.

FONTE: FAMOSANDO