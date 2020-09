Servidores da Aleac recebem 13º salário antecipadamente hoje (9)

O flagrante de um homem espancando um cachorro a tapas viralizou nesta terça-feira, 08, e vem causando revolta na sociedade acreana. O caso aconteceu no estacionamento do hotel Villa Rio Branco, no bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Nas imagens (assista abaixo) do dia 05 de julho, é possível ver o momento em que, covardemente, o cachorro é agredido pelo homem com tapas.

O caso só veio à tona nesta terça-feira, 08, após a estudante Thais Torres compartilhar o vídeo em seu Instagram pessoal. Ela conta que se hospedou nesta terça-feira, 08, e viu o cachorro machucado, magro e decidiu acionar a Polícia Militar, mas a polícia sequer foi ao local para averiguar a ocorrência.

“Hoje dia 8 de setembro me hospedei novamente no hotel, e vi o cachorro preso no sol, todo machucado e super magro. (O cachorro é de um hóspede recorrente do hotel) Mais uma vez ligamos pra polícia, mas nada fizeram e o autor saiu do local levando-o com ele. Se a polícia militar não resolve, vamos ver se a justiça da internet resolve”,afirmou

Na noite desta terça-feira, 08, foi registrado na Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) uma denúncia contra Geandro Thomazini. Ele é acusado de ser o homem, que agrediu covardemente o próprio cachorro à tapas.

Após a repercussão do caso nas redes sociais, o Ministério Público do Acre (MPAC) informou que Promotoria Especializada de Defesa do Meio Ambiente irá instaurar procedimento para investigar a denúncia de maus tratos.

“A legislação prevê prisão de três meses a um ano para quem pratica maus-tratos contra animais, além de multa. Em caso de morte do animal, a punição pode ser aumentada de um sexto a um terço”, afirmou o MPAC

ASSISTA: