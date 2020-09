GIRO prende assaltante que agrediu e roubou mulher em Rio Branco

Os servidores da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), amanheceram com uma boa notícia. O presidente da Casa, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), confirmou para esta quarta-feira (9) o pagamento do décimo terceiro salário para todos os servidores ativos. Os comissionados devem receber somente em dezembro.

Segundo o parlamentar, a antecipação do pagamento que foi decidido em comum acordo com os demais membros da mesa diretora, é resultado do equilíbrio financeiro que o poder Legislativo conseguiu. O modelo administrativo adotado pela presidência permitiu a direção a ter o controle dos recursos públicos recebidos.

“Mesmo com a pandemia conseguimos fazer cortes, enxugamos a folha de pagamento e isso nos possibilitou a fazer reservas necessárias sobre os duodécimos que recebemos. Temos o controle de nossos gastos e fazemos tudo com a maior transparência, uma vez que todos os nossos atos são publicados no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. A antecipação só foi possível por conta desse equilíbrio financeiro que conquistamos por conta de uma administração responsável com o recurso público”, enfatizou o presidente.

O progressista demonstrou satisfação ao dar a boa notícia. Destacou ainda que sua gestão tem procurado priorizar os servidores, e que a antecipação do décimo terceiro demonstra isso.

“Estou feliz em poder dar essa alegria aos servidores. Ressalto que os pensionistas e servidores inativos já foram contemplados com o pagamento. Em tempos difíceis como esse, todo dinheiro que entra é bem-vindo. Nossa gestão tem procurado trabalhar com planejamento e por isso foi possível priorizar mais essa ação que tem como foco o bem-estar do nosso servidor da Assembleia Legislativa”, salientou.

Ainda de acordo com Nicolau Júnior, a ideia é que os valores também fomentem o comércio local. “O comércio está em fase de retomada e precisa de uma injeção de dinheiro na economia local. Esses valores podem ajudar nesse momento da volta das atividades econômicas depois do período de quarentena. Acredito que nosso servidor vai poder ajustar suas contas, executar o que já tinha planejado com esse dinheiro e ainda vamos contribuir com a movimentação da economia do nosso estado”, complementou.