Petecão se reúne com filiados em Xapuri e garante candidatura do PSD no município

O senador Sérgio Petecão (PSD) esteve em Xapuri na noite desta terça-feira, 8, quando se reuniu com filiados e simpatizantes do partido no município e tratou sobre o planejamento para a eleição deste ano.

A princípio, a convenção municipal do partido seria realizada nesta data, mas a pedido do próprio Petecão o evento foi transferido para a próxima segunda-feira, dia 14 de setembro.

O encontro foi realizado na Câmara de Vereadores e contou com a participação do pré-candidato a prefeito, Gessi Capelão, e dos componentes da futura chapa proporcional.

“Saio daqui empolgado e muito feliz. Ouvi aqui depoimentos fortíssimos a respeito da nossa pré-candidatura, candidatura do Capelão, e temos certeza de que estamos no caminho certo”, disse Petecão durante a reunião.

Ao ac24horas o pré-candidato Capelão disse que o senador garantiu a candidatura do partido no município e afirmou que a presença do parlamentar na cidade fez crescer a sua motivação para a disputa da eleição.

“Só nos motivou ainda mais. Ele se comprometeu que eu serei candidato e disse que vai nos ajudar até o fim da campanha para tirar Xapuri da lama quando eu for prefeito”, afirmou.

As convenções em Xapuri, em especial as dos partidos de oposição, são aguardadas com certa ansiedade no meio político local em razão da expectativa pela definição do cenário eleitoral para este ano.

Prometida desde a eleição estadual passada, a aliança entre as siglas que se opõem ao PT, do atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Bira Vasconcelos, não saiu do papel.

Os últimos dias do prazo estabelecido pelo calendário eleitoral para a definição das candidaturas e coligações despertam a atenção do público para esse desfecho.

Prazos

O prazo para as legendas definirem os candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador vai até o dia 16 de setembro, respeitando o novo calendário eleitoral.

Já a data-limite para a apresentação dos requerimentos de registro de candidatura é o dia 26 de setembro. As datas foram prorrogadas pelo TSE em decorrência da pandemia de Covid-19.

O primeiro turno da eleição deste ano será no dia 15 de novembro. Nos municípios onde poderá haver segundo turno, a data estabelecida é 29 de novembro.