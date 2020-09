Mulher é roubada e agredida por criminoso nos arredores do Parque da Maternidade

Uma mulher foi agredida durante um assalto por volta desta terça-feira, 9, na rua Major Ladislau Ferreira, nos arredores do Parque da Maternidade, em Rio Branco.

O sistema de vigilância de uma residência flagrou a ação do criminoso. As imagens mostram o momento em que a mulher, é abordada pelo assaltante. O bandido, momentos antes aparece de motocicleta, salta da moto e começa a correr atrás da mulher que resiste e tenta fugir do meliante, porém o assaltante acaba jogando ela no chão.

Após a vítima cair no chão, o criminoso desferiu vários murros contra a mulher que não aguenta e entrega a bolsa.

Segundo informações repassadas ao ac24horas, a vítima perdeu além da sua bolsa, celulares e documentos pessoais.

Veja o vídeo: