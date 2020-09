Gladson faz novo alerta : “mantenha distância e lave as mãos”

O Centro Universitário Uninorte se manifestou mais uma vez nesta quarta-feira, 09, acerca do episódio no qual alunos da 10º turma do curso de Odontologia usaram as redes sociais para criticar a decisão da instituição em ignorar a Medida Provisória (MP) Nº 934. A MP permite que a instituição de educação superior pode abreviar a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, odontologia e fisioterapia, desde que o acadêmico cumpra, no mínimo, 75% da carga horária do internato.

Em nota ao ac24horas, a Uninorte afirma que o ato de se reunir para discutir temas relevantes faz parte do cotidiano da instituição e enfatizou que a reunião que será marcada para discutir a MP 934 não será promovida por causa de postagens feitas em redes sociais.

“Todas as medidas provisórias e resoluções que foram publicadas no período da pandemia foram discutidas em reuniões com o Conselho Universitário. O item que é pauta a ser discutido no momento é a Medida Provisória nº 934, mas não é caso isolado, pois todas as outras demandas relativas à pandemia foram tratadas. Ainda sobre o assunto em questão, a comunidade acadêmica está ciente de que a MP nº 934 seria discutida em reunião ordinária, então não é novidade para o corpo discente”, afirmou.