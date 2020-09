Edvaldo: “aliança com Socorro não aliviará Gladson”

O ASTUTO senador Márcio Bittar (MDB) é como se diz no popular, um político que não dá prego sem estopa. O seu trabalho todo é focado em quebrar as arestas do governador Gladson Cameli com o MDB, afastar do caminho o PSDB, para que o MDB indique o vice na chapa do Cameli, na eleição de 2022, caso o governador busque um novo mandato. A sua meta ao longo prazo é disputar o governo em 2026, com o MDB no poder. Mas ao que parece o figurino do terno não está saindo na medida que ele encomendou ao alfaiate, não conseguiu levar o Gladson a apoiar a candidatura do Fagner Sales (MDB), a prefeito de Cruzeiro do Sul. E o Bittar precisa de muito mais capital para emplacar a sua tese: o grupo do governador não confia no MDB, e a cúpula do MDB também vê o governador com desconfiança. E quem é que garante que, sendo o Gladson impulsivo como é, não chegue em 2022 e diga que disputará o Senado. Como dizia o saudoso senador Jorge Kalume: “no Acre, não se faz previsão com mais de 24 horas.”

MULHERES NA LUTA

Professora Wiviane, candidata a vereadora de Cruzeiro do Sul, pelo PSDB, se encaixa no perfil que sempre defendo: candidato tem que ter qualificação. Ela leciona no IFAC e é especialista na área de alimentos.

SEGUE O GLADSON

O DEPUTADO FEDERAL ALAN RICK (DEM) confirmou ontem o que a coluna já tinha antecipado de que, apoiará a candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB) a mais um mandato. Alan explicou que não pode ser desleal com quem tem sido leal com ele, o governador Gladson.

NÃO HÁ MOTIVO

Politicamente não há motivo para o deputado federal Alan Rick (DEM) brigar com o governador Gladson Cameli, que tem prestigiado os seus aliados na sua administração.

A VOLTA DO FILHO PRÓDIGO

O LEITOR FOCA SEU VOTO para prefeito na qualidade do nome apresentado, pela simpatia despertada; a figura do vice, algumas vezes ajuda, mas na maioria das vezes entra como figura decorativa. O vice do candidato do PT, Daniel Zen, Cláudio Ezequiel (PSOL), é um ex-petista.

CHAPA COM DNA

ABANDONADO PELOS ALIADOS da fisiológica Frente Popular, o PT está montando a sua chapa para vereador da capital com figuras tradicionais do partido. Um deles é o Pelezinho. Este rapaz é um belo exemplo: ocupou altos cargos de confiança nos governos do PT; quando este perdeu, voltou à profissão de origem: sapateiro. Montou sua sapataria e foi consertar sapatos.

FRASE PERFEITA

VOU BUSCAR uma frase do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), sobre vice: “o eleitor não vota em vice, vota no candidato a prefeito. Você tem de escolher um vice que não atrapalhe”.

NÃO MUDA A CONFIGURAÇÃO

O FATO DO CANDIDATO a prefeito de Sena Madureira, deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTAS), ter conseguido a adesão da ex-prefeita Toinha Vieira (PSDB) para ser a vice da sua chapa, não muda a configuração do favoritismo do prefeito Mazinho Serafim (MDB).

SABE FAZER POLÍTICA

ALÉM DA POPULARIDADE comprovada, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) sabe fazer política

FATO SEM EXPLICAÇÃO

Á LUZ DA LÓGICA não tem explicação o fato do ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD), melhor avaliado que o professor Zequinha (PROGRESSISTAS), não ser o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. É uma inversão de valores o Henrique ser o vice do Zequinha. Estranho!

VOTO VENCIDO

O SENADOR SÉRGIO PETECÃO (PSD) foi voto vencido, contou que, já tinha até contratado a produtora para fazer a campanha do Henrique Afonso (PSD) a prefeito de Cruzeiro do Sul.

PACOTE FECHADO

NÃO TEM MAIS VOLTA, a chapa Abdias da Farmácia (DEM) para prefeito de Tarauacá e Bebé Damasceno (PSDB) para vice, está fechada. Pequenas reações á aliança foram sufocadas.

A BEBÉ É DANADA

A informação que o BLOG tem é que a Bebé Damasceno (PSDB) é danada na campanha, e que sempre foi um esteio nas eleições do filho, o ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PSDB).

TENTATIVA DE UNIDADE

O PRESIDENTE DO PSDB, CORREINHA, está correndo contra o tempo em Feijó, para conseguir uma unidade da oposição em torno da candidatura de Francimar Fernandes (MDB) a prefeito. Se as conversas avançarem e houver consenso, o vice poderá ser o Pelé Campos (PSDB).

NÃO INTERESSA

Não interessa ao deputado Cadmiel Bonfim (PSDB), a vitória do prefeito Kiefe (PROGRESSISTAS), que se ganhar chegará fortalecido para a eleição de 2022.

MANGA MADURA

CONVERSEI ONTEM com advogados criminalistas e todos certos de que, a decisão judicial que obriga o goleiro do Rio Branco, Bruno, a usar tornozeleira é como uma manga madura: não suporta um vento e desaba. Acham que, a decisão não se sustentará em grau recursal.

FALTA NÃO SENTIDA

O RELATOR do Pacto Federativo, senador Márcio Bittar (MDB), tem como meta reduzir o número de vereadores. Na Câmara Municipal de Rio Branco o corte atingiria três vagas. Se cortasse a metade, ainda assim a população, por certo, não iria nem sentir falta.

TUDO INDICA

Os entendimentos indicam que, o vice na chapa do candidato do PSDB à PMRB, Minoru Kinpara, deverá ser o presidente da Acisa, Celestino Oliveira. E um nome respeitável.

UM NOME SURPRESA

NA AVALIAÇÃO do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (MDB), a grande surpresa desta eleição no Juruá poderá ser a candidatura do empresário Chicão (MDB) a prefeito de Mâncio Lima. Pelo andar da campanha, Vagner acha que Chicão polarizou com o prefeito Isaac Lima (PT).

TRANCADO EM COPAS

O EX-PREFEITO ILDERLEI CORDEIRO trancou-se em copas nos últimos dias, não atende ligação e nem dá um pio sobre a sua participação no processo eleitoral em Cruzeiro do Sul. Chegou a ensaiar a candidatura da irmã Idelcleide Cordeiro (SD) a prefeita, mas entrou em mutismo.

ESCOLHA ACERTADA

A SE CONFIRMAR a contratação do advogado Odilardo Marques para comandar a banca de advogacia da prefeita Socorro Neri, na campanha, ele terá dado uma bola dentro. Odilardo é um craque quando se trata de justiça eleitoral. Tirou o PT de muita confusão política.

CAMINHO NATURAL

O PCDOB VAI ANUNCIAR o seu apoio á candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB), amanhã ou no máximo quinta-feira. Os comunistas devem finalizar as discussões internas num debate hoje. Depois décadas os comunistas vão apartar a farinha com o PT. É o fim de uma simbiose.

META PRINCIPAL

FORA DA CHAPA principal, o PCdoB deve focar todas as suas energias na reeleição do vereador Eduardo Farias (PCdoB). Os comunistas não têm mais aquela militância que sacudia as ruas.

VAI COM O MDB

O PRESIDENTE DO PSDB, Correinha, anunciou ontem que, em Brasiléia, o partido deverá se coligar com o MDB. É uma recíproca pelo MDB ter apoiado o PSDB na campanha passada.

SOBRE BRASILÉIA

EM BRASILÉIA a previsão é que se terá uma eleição das mais disputadas dos municípios. A prefeita Fernanda Hassem (PT) sempre apareceu como bem avaliada, disputa no poder – o que em tese a favorece – e terá como adversária a ex-deputada Leila Galvão (MDB), com alta densidade eleitoral no município. Qualquer avaliação além disso, hoje, seria prematura.

FIGURA DE MUITOS AMIGOS

O EMPRESÁRIO ZÉ BUCHIM (PSD), candidato a vereador de Rio Branco, é uma pessoa educada, atenciosa, e por isso uma figura de muitos amigos. Brigará por uma das vagas dentro do PSD.

NÃO TEM QUEM SEGURE A ARQUIBANCADA

NUMA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA para prefeito, os candidatos podem até prometer que vão travar debates de alto nível, mas coloquem isso na cesta do lixo das boas intenções. Não tem quem segure a arquibancada, podem esperar uma guerra da militância nas redes sociais.

EXECUÇÕES VOLTARAM

A CÚPULA DE SEGURANÇA tem que partir célere para a elucidação dos crimes violentos que aconteceram nos últimos dias. Foram cinco as execuções, e passar paz para a população.

NÃO SE MUDA O QUE ESTÁ CERTO

NÃO REVELO O NOME de uma figura política das mais ferrenhas opositoras do PT, com a qual conversei sobre a eleição para a prefeitura de Xapuri, mas registro o que pensa: “O prefeito Bira está bem avaliado, tem obras, disputa no poder, e o povo não tira prefeito que dá certo”.

PADEIRO DE VOLTA

Quem vai tentar voltar à prefeitura de Bujari é o ex-prefeito Padeirinho. O Padeiro foi um prefeito e popular, porque fala sem rebuscado e o linguajar do povão. Como está muito tempo fora do poder é arriscado se comentar se tem ainda a força popular de outrora. A conferir.

AINDA SEM VICE

Dos partidos grandes apenas o MDB do deputado Roberto Duarte e o PSDB do professor Minoru Kinpara ainda não conseguiram indicar os seus vices, mas o farão ao longo da semana.

FRASE MARCANTE

“Vale mais arriscar-e a subir na figueira para tentar alcançar o figo do que deitar-nos à sombra dela e esperar que nos caia na boca”. José Saramago, escritor português.