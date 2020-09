Após afirmar que ficaria neutro, Gladson declara apoio a Zequinha

Em um vídeo de pouco mais de um minuto divulgado nesta quarta-feira, 9, o governador Gladson Cameli decidiu “sair de cima do muro” e resolveu declarar apoio às candidaturas de Zequinha Lima (Progressista), pré-candidato a prefeito a Cruzeiro de Sul, e Henrique Afonso (PSD), pré-candidato a vice.

A declaração do chefe do Palácio Rio Branco põe fim a própria colocação dele que semanas atrás afirmou ao ac24horas que ficaria neutro na disputa em sua terra natal já que haveria empenhado sua palavra a apoiar a pré-candidatura de Fagner Sales (MDB), filho do ex-prefeito Vagner Sales e da deputada estadual Antônia Sales (MDB).

Na declaração, Cameli afirma que não poderá está presente na convenção que homologou os nomes de Zequinha e Henrique, mas que eles contarão com o seu apoio nas eleições 2020. A convenção do Progressista está marcada para a próximo sábado, dia 12, às 19 horas, em Cruzeiro do Sul.

“Eu estarei junto no decorrer desta campanha pessoalmente para falar e conversarmos com a população para dizer porque o Zequinha é o melhor para governar o nosso município, sem atacar ninguém, sem falar mal de ninguém e sim com propostas que vão melhorar a sua vida, as vidas das pessoas”, disse o governador na compilação que deverá ser veiculada durante a convenção.

Nos bastidores, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Junior (Progressistas), cunhado do governador, é apontado como o principal personagem por ter convencido Cameli a sair da neutralidade da disputa.