Acre quer inserir artesanato indígena local no mercado online

O governo do Acre vem tentando encontrar medidas que amenizem o impacto negativo sobre o artesanato indígena local. Isso porque com a ausência das feiras de artesanato, bem como com o impedimento de visitantes nas aldeias devido à pandemia causada pelo coronavírus, a comunidade indígena tem sofrido economicamente devido à pandemia da Covid-19.

Por isso, a secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet) busca alternativas para vender as peças do artesanato indígena. “Fizemos uma visita técnica na Aldeia Samaúma, do povo Katukina, localizada em Cruzeiro do Sul. Lá vivem 17 famílias. Boa parte delas produz artesanato indígena, mas está com dificuldades de encontrar saída para seus produtos”, declara Suelany Paiva, coordenadora do Artesanato Acreano.

A secretaria colheu imagens e vídeos dos produtos para criação de portfólio indígena para divulgação nas feiras nacionais de 2021 e para inserção dos produtos no mercado online. Os katukinas confeccionam pulseiras, colares, brincos, dentre outros adornos, com características e desenhos de sua cultura. As peças, produzidas por mulheres, homens e jovens indígenas, refletem a ancestralidade da etnia e ilustram sua mística e tradições.

Enquanto as peças não estão inseridas no mercado online, quem tiver interesse em adquirir pode entrar em contato com Dalva Justine pelo contato (68) 99975-3887. Fisicamente, em Rio Branco-Acre, o artesanato indígena está sendo vendido na Loja Made In Acre, localizada no Via Verde Shopping, na Casa do Artesão, no Centro da capital e, no box da Nieta, na Praça da Revolução.

Fonte: Agência de Notícias do Acre