Acre alinha projetos de infraestrutura e habitação com superintendente nacional da Caixa

O vice-governador Major Rocha esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 9, com os diretoras da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), em Brasília, para tratar sobre a possibilidade da criação de uma ponte aérea entre as cidades de Cruzeiro do Sul e Pucallpa, no Peru, com o objetivo de efetivar a integração na região.

No encontro com os diretores Roque Felizardo e Diogo Arbigaus, Rocha tratou a possibilidade da efetivação de um acordo transfronteiriço que dá um tratamento diferenciado esse tipo de voo com questão de tarifa e outras vantagens como a isenção do ICMS para a empresa aérea que atuar no setor.

De acordo com vice, empresas peruanas e brasileiras poderiam fazer esse percurso. A ideia é que aviões de pequeno porte com a capacidade de até 46 passageiros atuem na região fazendo voos entre duas ou três por semana já a partir do ano que vem.

“Nós tratamos desse assunto da viação hoje pela manhã e notificamos diversos órgãos para tentarmos vencer a burocracia. Mais tarde, estamos trabalhando junto com o senador Márcio Bittar para nos reunirmos com o Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tratarmos desse acordo e também para falar da estrada que passará pelo menos por mais um ano de estudo”, disse Rocha, enfatizando que expectativa é que a estrada comece a ser construída até Pucallpa até o final do governo de Gladson Cameli.