A nova configuração política do Acre

O ano passado o presidente do PT, Cesário Braga, deu uma declaração que foi repetida como um eco pelas demais lideranças que construíram o maior e mais duradouro projeto político do estado, a FPA. Imaginava-se que a nova aliança que venceu a eleição seria um bloco político monolítico nos mesmos moldes. Entretanto, em pouco mais de um ano desintegrou-se completamente, derreteu como manteiga no sol. No lugar surgem novos embriões de construções política para 2020 e 2022. O governador Gladson Cameli e a prefeita Socorro Neri, por exemplo, estão liderando a nova coligação formada por ele (afastado do PP), PSB, PCdoB, PV, DEM e SOLIDARIEDADE. “Só falta o PT e P-SOL para completar o time”, comentou um pré-candidato. Porém, o outro lado, fragmentado com várias candidaturas nesta eleição, já dialoga para formar uma nova coligação que poderá ser composta pelo MDB, PSD, PT no núcleo principal com siglas menores vindo a reboque. Por enquanto, o PROGRESSISTA e o PSDB navegam à deriva nesse mar de confusão podendo pender para um lado ou para o outro. O certo mesmo é que Gladson, Socorro, Alan Rick, Vanda Milani devem ficar em um novo palanque em 2020 e o Petecão, Flaviano, Jorge Viana, Marcus Alexandre, Raimundo Angelim do outro. O resultado das eleições municipais irá definir o novo cenário.

“Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobre e depois me segue”. (Jesus respondendo a um jovem milionário que lhe indagou o que deveria fazer para entrar no céu – O dinheiro era para ser dado para os pobres*)

. O senador Sérgio Petecão foi enfático ao responder críticas de que o PSD no Juruá se coligou com o PT:

. “Pura besteira!”.

. É que tem gente que ainda não acordou.

. O antipetismo era para derrubar Lula e Dilma do poder embalado pelo Operação Lava-Jato.

. Por falar em Lava Jato, chegou a um fim melancólico no governo do presidente Jair Bolsonaro.

. Juntou a fome com a vontade de comer!

. Uns roubam mais, outros menos, mas no geral todos roubam!

. Se o goleiro Bruno não usar tornozeleira ele poderá fugir para Cobija roubando a bola e um par de chuteiras do clube.

. “Só estô tu”!

. Qual a finalidade da tornozeleira?

. Perguntar não ofende!

. Em outros países um condenado a 30 anos, cumpre os 30 anos da pena; aqui no Brasil é uma benção!

. Ao que parece, o crime compensa…

. Só parece, Raskólnikov!

. A propósito, o Calafate está pior do que a Faixa de Gaza em seus piores momentos.

. Criminosos matam um, dois, três e deixam outros amarrados para matar no dia seguinte! (hipérbole)

. Socorro polícia!

. O pior de uma eleição é que tem candidato a prefeito e vereador que vai gastar e não vai ganhar.

. Na verdade, vai ganhar…dívidas!

. Bom dia!