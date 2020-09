1ª Feira Online Agrofy aponta alternativa para atrair empresários do agronegócio

Evento virtual registra aumento de 60% no número de visitantes na plataforma e indica uma transformação no consumo digital

O ambiente online tem passado por uma transformação digital e fortalecimento da economia virtual nos últimos meses. Muito dessas mudanças podem ser associadas com o momento de distanciamento social, adotado como forma de prevenção a pandemia do novo coronavírus, que impôs novas maneiras de interação. São diversos setores da economia que vem se reinventando e criando o ambiente propicio para um desenvolvimento consciente. E o setor agrícola faz parte desse grupo.

Mostrando que os produtores rurais estão mais do que prontos para o processo de digitalização e de compras pela Internet, a Agrofy, primeiro marketplace para o agronegócio na América Latina, realizou uma feira totalmente online. O resultado? Sucesso absoluto. Com um aumento de 60% no número de visitantes na plataforma, foram registrados quase 3,5 milhões de acessos na América Latina.

Vale destacar que o evento digital também mostrou a grande procura por ofertas. Aliás, os quase mil produtos em promoção tiveram as buscas aumentadas em 173%. De acordo com Nadege Saad, gerente de marketing da Agrofy, a 1ª Feira Online do site mostrou novos padrões de comportamento de compra dos produtores rurais. “Mesmo com o cancelamento das feiras do agronegócio, eles buscaram formas de se preparar para as próximas safras, mas sem abrir mão da pesquisa e da busca por ofertas”, comenta.

De modo geral, as buscas são focadas, principalmente, em maquinários agrícolas. Ou seja, as categorias “Agrofy Tratores” e Agrofy pulverizadores” são as queridinhas do público, seguida pelo setor de retroescavadeiras. Além disso, outro equipamento que chama atenção dos compradores digitais são as balanças mecânicas, que servem para realizar a pesagem de gado. Isso pode ser entendido como uma resposta aos bons resultados de exportação de gado vivo registrado no primeiro semestre.

O Business Manager da Agrofy Brasil, Rafael Sant’Anna, entende que o agronegócio não se deixou abater pelo momento vivido no país. “Percebemos que mesmo com a pandemia, o agronegócio manteve-se forte e atuante, atuando em diversas frentes. Além disso, também percebemos a preocupação com a continuidade operacional de seus negócios, uma vez que com os produtores buscados eram em sua grande maioria novos”, analisa.

Quando feito um recorte por Estados, em relação às pesquisas realizadas na plataforma, é possível observar que o líder na busca por produtos é São Paulo, com 25%; seguido por Paraná e Minas Gerais, ambos com 14%; Rio Grande do Sul aparece em quarto, com 12%; e Santa Catarina, com 6%. Os Estados do Centro-Oeste aparecem na sequência, com Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul, com uma diferença percentual de apenas 1,7% entre eles.

Para Sant’Anna, “os produtores do Sul e Sudeste são, em sua maioria, pequenos e médios. Por isso, eles procuraram aproveitar mais as oportunidades, se comparados com os do Centro-Oeste, que já têm estruturas maiores e que aproveitaram uma ou outra oferta”. No entanto, apesar disso, a Bahia entrou para a lista de um dos estados que mais efetuou busca por produtos. “É importante destacar que a entrada de um Estado do Nordeste entre os Top 10 revela que o agronegócio está ganhando cada vez mais força, sendo um aliado importante na retomada”, conclui Sant’Anna.