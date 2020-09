Zen diz que sucateamento do Depasa é para privatização

O deputado Edvaldo Magalhães voltou a falar do cartão Avancard, alvo de uma audiência pública da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na primeira semana deste mês de setembro. Ele anunciou que está pedindo à promotora Alessandra Marques, da Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Acre, para realização de uma audiência presencial visando impedir a continuidade do abuso do cartão.

“Um jogo matreiro que leva a todos a subtração da margem (dos consignados). Quando se age com dureza na defesa do interesse há sempre uma saída”, comparou o deputado.

Magalhães ainda elogiou a ação do Ministério Público do Estado em Cruzeiro do Sul em relação à suspensão e retomada dos voos da Gol no Acre. “A postura diferenciada na hora em que o consumidor está sendo lesado não basta uma recomendação, uma notificação ou multa pequena. A promotoria endureceu o jogo, multou e fez um acordo”, relatou. A comercialização das passagens começa dia 11 de setembro e os voos serão normalizados em outubro.