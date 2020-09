Vereadores batem boca após ação da vigilância fechar Tardezinha

O Partido dos Trabalhadores (PT) foi buscar em um ex-companheiro para definir quem será o candidato à vice-prefeito de Rio Branco na chapa encabeçada pelo deputado estadual Daniel Zen. O professor Claudio Ezequiel, que por muitos anos foi do PT e agora é filiado ao PSOL, é o nome escolhido. Aos 54 anos, é formado pela Universidade Federal do Acre (Ufac) em Ciências da Natureza e tem mestrado em Políticas Públicas e Serviço Social na Espanha.

Ezequiel foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Acre (Sinteac) e passou por cargos durante as administrações petistas na capital acreana como diretor de gestão da Secretaria de Educação e também foi secretário de administração no período de 2011 a 2018.

A escolha de Ezequiel foi anunciada em um vídeo nas redes sociais pelo próprio Daniel Zen e já referendada pela convenção do PSOL realizada em Rio Branco no último sábado, 5. “Eu já venho em uma jornada grande, desde o movimento estudantil. Tenho 40 anos que vi essa cidade crescer, se expandir e hoje me sinto preparado para ajudar a governar a cidade de Rio Branco.

Não é a primeira vez que o educador encara as urnas. Cláudio Ezequiel já foi candidato a vereador e nas eleições de 2018 tentou uma vaga de deputado estadual, obtendo 1.805 votos, mas sem conseguir se eleger.

A convenção do PT que deve confirmar a chapa Daniel Zen/Claudio Ezequiel deve acontecer no próximo domingo, dia 13.