Todos contra o Gladson…

Acabou o disse-me-disse, o bate-boca, a conversa mole, a dança de rato e o sapateado de catita. Agora é para valer. O tempo de jogar conversa fora acabou. Agora é no voto. É saber quem tem pano para as mangas, quem tem café no bule? Quem terá votos para levar seu candidato ao 2º turno. O governador Gladson Cameli, o vice-governador major Rocha (PSL), os senadores Sérgio Petecão (PSD), Mailza Gomes (PROGRESSISTA) e Márcio Bittar (MDB) vão para o confronto final. Socorro Neri, Minoru Kinpara, Tião Bocalom e Roberto Duarte serão os protagonistas desse processo eleitoral. Não esquecendo, é claro, dos demais futuros candidatos como Jarbas, Pedro Longo, Jamyl Asfury, Daniel Zen, mas o confronto principal será entre os aliados que venceram as eleições de 2018 encerrando os 20 anos de governo petista. Pensar em ganhar uma eleição dessas no 1º turno é delírio de maleita, impaludismo, malária. Para o 2º turno dependendo de quem for os rascunhos são vários, porém, indo a prefeita Socorro Neri, todos prometem se juntar contra sua candidatura. Petecão, Rocha, Bestene e Flaviano já alinhavaram um acordo para o confronto final. Aguardar para ver…

“Ganhar uma eleição é bom, mas a que custo? Minha vida acabou, perdi tudo por causa da corrupção”. (Frase atribuída ao governador Sérgio Cabral na prisão)

. Os adversários políticos do governador Gladson Cameli não contem com o senador Márcio Bittar (MDB) para um enfrentamento com ele num provável 2º turno.

. Assim como o governador Gladson está ficando neutro em CZS, Bittar tem a opção de ficar neutro em RB em um eventual 2º turno se o Roberto Duarte não passar na primeira fase.

. É uma possibilidade…

. Só se saberá o verdadeiro tamanho do PT depois das eleições;

. Quem o PT apoiaria em um 2º turno?

. Pergunta que se faz o tempo todo.

. É um grande erro achar que o presidente Bolsonaro é imbatível nas urnas em 2022; é um forte concorrente, mas qualquer candidato pode perder uma eleição.

. Como também é um erro achar que Marcus Alexandre, Jorge Viana e Raimundo Angelim estão acabados politicamente.

. Quer apostar?

. Quer ver outro erro:

. Subestimar a capacidade de articulação política do senador Márcio Bittar para formar uma aliança em 2022.

. A compra de apoio de lideranças políticas por parte de uma prefeitura está tão escancarada que vai “dá bode”.

. Sabe o que é “dá bode”?

. Pesquisa o dicionário de gírias da década de 70.

. Em CZS entraram sorrateiramente na prefeitura e surrupiaram o HD dos jabutis.

. A prefeita Socorro Neri tem um jeito confuso de se comportar politicamente; ela faz críticas aos adversários nas redes sociais, vai lá e apaga depois.

. O que ela disse, para quem está com a chave do cofre, tem um certo sentido; como também tem sentido o Minoru Kinpara questioná-la; esse é o cerne do debate.

. Ela precisa ir para o enfrentamento com argumentos sólidos (e tem) e não ficar se esquivando com assuntos de que é criticada por ser mulher.

. Ela está no poder/ povo sabe/o povo vê!

. Até rimou!

. Bom dia!