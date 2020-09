TJAC prorroga plantão e amplia atos processuais urgentes para atendimento presencial

Após alunos da 10º turma do curso de Odontologia da Uninorte usarem as redes sociais nesta terça-feira, 08, para criticar a decisão da instituição em ignorar a Medida Provisória (MP) Nº 934, de 1º de abril, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a instituição se manifestou através de nota afirmando que o Centro Universitário irá colocar a questão em pauta para discussão em reunião ordinária do Conselho Universitário.

Estudantes levantaram nas redes sociais a MP que permite a instituição de educação superior abreviar a duração dos cursos de medicina, farmácia, enfermagem, odontologia e fisioterapia, desde que o acadêmico cumpra, no mínimo, 75% da carga horária do internato.

Os acadêmicos do 10º período alegam que cumpriram os 75% necessários da carga horária do internato, portanto, poderiam antecipar a formatura. Ao ac24horas, a estudante de odontologia Linda Messias afirmou que a Uninorte solicitou que a turma fizesse o pedido amparado na Lei, mas que após a realização do pedido, a turma foi ignorada pela instituição.

“A coordenação do curso em reunião com a turma nos disse que a Instituição iria acatar a lei e nós formar. Então foi pedido para que os alunos fizessem uma solicitação para a coordenação do curso por meio do portal do aluno e nos deram um prazo de 15 dias para avaliar a situação de cada aluno, porém o prazo acabou e estamos sem nenhuma resposta, tentamos contato e somos ignorados, falta de consideração total com os alunos!”, pontua.

Em outro trecho, a estudante relata que os acadêmicos têm pressa pela formatura tendo em vista que muitos alunos pagam aluguel para estudar em Rio Branco, e outros já perderam diversas oportunidades de emprego e até vagas em concursos públicos devido à demora na formatura.

“São cinco anos de luta, não estamos aqui à toa, estamos buscando um sonho, um futuro melhor, e tenho certeza que merecemos mais respeito e consideração por parte da faculdade”, afirmou.

Por fim, a estudante relata que após a solicitação do pedido de antecipação da formatura, os alunos foram surpreendidos com um comunicado repassado pela coordenação do curso na qual eles teriam que se preparar para retornar às aulas para o cumprimento dos 25% que faltam do internato.

À reportagem, a Uninorte garantiu que “a coordenação do curso de Odontologia entrará em contato para informar os alunos sobre a decisão”.