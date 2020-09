MDB tentou acordo com PSOL para ter Dercy Teles como candidata a vice-prefeita em Xapuri

Desde a última quinta-feira, 3, o único tomógrafo de Cruzeiro do Sul, instalado no Hospital do Juruá, está parado por causa de defeito em uma peça do monitor do aparelho. O equipamento que realiza exames de tomografia é o único da região e além de detectar vários tipos de lesões, vinha sendo bastante utilizado para a confirmação de casos de Covid-19.

O diretor do Hospital do Juruá, médico Marcos Lima, disse que a previsão é de que a situação seja normalizada em 15 dias. ” A tela do tomógrafo foi encaminhada pra São Paulo e 15 dias é a previsão de retorno”, afirma.

Para os diagnósticos das lesões em geral e da Covid-19, os médicos do Hospital do Juruá utilizam a ultrassonografia, raio-X – que é digital – e exames complementares.

Antes da pandemia de coronavírus, eram feitos cerca de 10 exames de tomografia por dia. No auge da doença, chegaram a ser feitos até 30 exames diários. Agora, com a redução das internações por Covid-19, a demanda pelo exame também teve redução.

O que é

A tomografia computadorizada serve para auxiliar no diagnóstico por imagem de doenças e alterações em diversas partes do corpo. Por meio desse exame, podem ser identificadas fraturas, tumores, AVC (acidente vascular cerebral), nódulos e outros males.

Conhecido como uma evolução do raio-X, a tomografia usa a mesma radiação ionizante para registrar imagens internas capturadas em cortes, que podem ser reconstruídas em 3D com a ajuda de um computador. No caso da Covid-19, mostra o alcance da lesão pulmonar nos pacientes.